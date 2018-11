Iñaki Giménez: "Vivo en la calle desde hace 4 años"

Cáritas ha atendido en lo que va de año a 220 personas que duermen en la calle o en infraviviendas en Ibiza y que acuden al centro de día y al comedor social para alimentarse. Es una cifra que se viene manteniendo en los últimos años.

"Estoy tan cerca que no me ves". Es uno de los lemas que forma parte de una campaña a nivel nacional para reclamar que ninguna persona se quede sin un hogar donde vivir. Se celebra este próximo domingo. Hoy desde Cáritas Ibiza se han organizado diferentes actividades para hacer visible una situación que tiene nombres y apellidos.

Iñaki Giménez tiene 59 años, llegó a Ibiza hace 15. Trabajó de camarero durante mucho tiempo. Pero dejó su empleo para volver con su esposa a Madrid. Cuando regresó a la isla ya no tuvo acceso al mercado laboral ni tampoco una vivienda. Desde hace cuatro años duerme en la calle, en la escalera que da acceso a Cáritas. "cojo dos cartones, las mantas que me guardan y desde que oscurece hasta las 6:30 de la mañana duermo allí".

Giménez cobra una prestación de algo más de 400 euros al mes. Ahora intenta con otra persona en su misma situación buscar algún piso de alquiler aunque ya sabe que "a partir de marzo o abril próximo tendremos que salir". Tiene un piso de su propiedad en Madrid, pero allí vive su mujer de la que está separado y sus hijos " y para que salgan ellos me quedó yo en la calle". Dice que aunque puede parecer lo contrario nadie se acostumbra a dormir en un agujero "da mucha rabia ver que pasan los días y nada cambia. La gente se cree que ya estamos acostumbrados, pero la realidad es que no tenemos otra salida".

José Torres tiene 57 años. nació en San Miguel. Perdió su trabajo hace años. Una lesión en la rodilla limita su acceso al mercado laboral. Cobra 430 euros mensuales Desde hace un año pasa las noches en el albergue de Ibiza y no sabe cuanto tiempo podrá estar allí. "No es la situación ideal, pero tienes una cama para dormir y un baño para poder ducharte".

Durante cuatro meses durmió en la calle." el segundo día me quedé dormido en un banco y me robaron la cartera y todos los papeles". Torres dice que ha intentado ponerse en contacto con su familia en "innumerables ocasiones" sin tener respuesta. No sabe lo que le deparará el futuro "ahora intento ahorrar algo a ver si al menos puedo alquilar una habitación para dormir".

"Di basta, nadie sin hogar". Es el grito que ha podido escucharse esta mañana en la Plaza Antoni Albert y Nieto en la jornada organizada con Cáritas. Junto a los voluntarios a personas beneficiarias de sus programas han acudido también alumnos de los colegios de Morna y La Consolación.

Varios mensajes con diferentes destinatarios. A los ciudadanos se les pide que aprendan a mirar a las personas sin hogar, con las que se cruzan a diario, para que entiendan su situación como la vulneración de derechos humanos. A las entidades sociales se les propone que impulsen espacios de trabajo de forma más coordinada para mejorar la eficacia en las actuaciones con los sin techo. Y a las administraciones lo que se les reclama son políticas públicas reales y sobre todo medidas de fomento del alquiler social y la ampliación del parque de vivienda pública.

El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, Joan Ribas, reconoce que la administración es demasiado "lenta" a la hora de actuar pero pone en valor el trabajo que se está haciendo en esta legislatura desde la corporación local. "tanto en ayudas económicos para que las familias no pierdan su vivienda como en otros programas para personas sin hogar".

Durante la jornada se ha dado lectura al manifiesto de esta campaña que tiene lugar en todo el país. Estudiantes y participantes de Cáritas han podido expresar en un muro sus ideas, frases o dibujos relacionados con el ‘sinhogarismo’. También arte urbano relacionado con la campaña. Los estudiantes han creado “una mochila reciclada” con la que han querido “hacer suya” la carga que cada día llevan miles de personas sin hogar en España.