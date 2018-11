Regino y Padilla creen que el césped artificial de Bornos, "no será un problema"

El Xerez DFC ha entrenado este jueves en el Municipal Luís Vega de Bornos, escenario del partido ante el Atlético Espeleño que se disputará el próximo domingo. Adaptarse a un terreno de juego que, aunque de similares dimensiones a las de Chapín, es de césped artificial, ha sido el motivo de llevar allí la sesión de trabajo.

Tras la finalización de la sesión, Regino explicaba sobre el campo que “es grande, que en dimensiones se asemeja a Chapín y nos puede venir bien para desplegar nuestro juego". Otro defensa, Álex Padilla, también cree que el campo no será un problema para salir a ganar el partido, "es de dimensiones parecidas a Chapín, si no llueve demasiado el balón cricula bien, es césped artificial, pero no es de los nuevos".

Después de acumular tres empates consecutivos, el equipo solo piensa en sumar de tres en tres para intentar alcanzar la zona alta de la tabla, y en este sentido, Regino, apunta que "estamos haciendo un buen trabajo, tenemos buena actitud, pero los resultados llegarán tarde o temprano".

Para el zaguero isleño, una de las claves de la buena temporada del equipo está en los pocos goles que ha concedido hasta la fecha: "En esta categoría es fundamental que mantengamos la portería a cero cuantas más veces mejor y seguro que así ganaremos muchos más puntos".

Para este encuentro, Pepe Masegosa, tendrá las bajas de Marcelo y Camacho. El lateral aún tiene la férula en el dedo de la mano y el portero sigue con su recuperación tras la operación a la que fue sometido tras fracturarse la mandíbula.