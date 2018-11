Regresa este sábado el mercadillo del instrumento musical usado

Este sábado celebramos el Día Mundial de la Música y, un año más (ya van siete) tendrá lugar el "Mercado del Instrumento Musical Usado – Raúl Ferreras”. Como en anteriores ediciones, el funcionamiento es muy sencillo y práctico: la idea es convocar a todos aquellos usuarios de instrumentos musicales para poder vender, comprar o cualquier otro tipo de transacción 'de particular a particular'. Además, cabe la posibilidad de vender cualquier formato musical como son vinilos, cd's, cassetes, etc.

Organizado por Radio León, tendrá lugar en un local acondicionado al efecto dentro del centro comercial León Plaza, con las ventajas que esto conlleva tanto para poder acercar los instrumentos como para aparcar en el propio parking del centro.

Este año el horario será de 10 a 14 y de 16 a 20h.

Música en directo

En esta edición rendimos homenaje al grupo leonés “FUNDICION ODESSA 1985-1996” que actuarán en nuestro escenario a partir de las 12,30 h en una sesión matinal que compartirán con los grupos en los que militan algunos de sus miembros en la actualidad, como son Genes, Cosmética y Little Rivers.

Mercado 'Raúl Ferreras'

Hace ya dos años el mercado adoptó, como homenaje, el nombre del recordado “Raúl Ferreras”. En su estudio de grabación Caskabel se gestaron cientos de grabaciones que contribuyeron a hacer más grande la música de nuestra provincia. Su fallecimiento dejó un vacío importante entre familiares, amigos y el mundo musical. Con este pequeño homenaje pretendemos recordar su nombre y su trabajo cada año en el día de la música a la que tanto amaba, como músico que era de vocación.