"Vendrán con el cuchillo entre los dientes, pero en casa seremos más fuertes", Malagón

Unha das fortalezas do CD Lugo é a solidez defensiva que pouco a pouco foi xestando a parella de centrais composta por Malagón e Vieira. Antes de comezalos adestramentos, roubámoslle ó de Elche uns minutos para conversar sobre o seu roll dentro da familia albivermella e da mala racha que atravesa equipo.

Pregunta case que obrigada, que tal co novo míster?

Bien, es una persona lógica que transmite sus ideas claramente. Creo que en todos los partidos se está viendo su plantemaiento, aunque es cierto que en el último, fente al Albacete, no estuvimos como deberíamos, pero en rasgos generales, creo que se ve lo que queremos transmitir.

Persoalmente, estás cómodo co novo plantexamento, xogando cá defensa máis avanzada?

A ver, es cierto que la defensa agradece que haya pocos espacios, que estemos todos juntos... nos sentimos más protegidos, pero intentamos hacer lo que dice el míster por el bien del equipo. Al final tenemos que ir todos a una.

No día a día, cales son as principais diferenzas dende a chegada de Monteagudo?

Cada maestrillo tiene su librillo. Montegudo tabaja más lo espacios reducidos, ejercicios de alta intensidad y los duelos individuales. Javi tenía un método más grupal, trabajábamos todos las posesiones... son cosas diferentes, pero buenas.

Co cambio de técnico mudaron as sensacións tanto fóra coma dentro do campo, pero non chega o gol....

Al final estamos pasando por una mala racha, la pelotita no quiere entrar, y bueno, al final esto es seguir trabajando y seguir entrenando todos los días para que llegue el cambio y podamos llevarnos los tres puntos.

A comezos de tempada se criticaba moito a falta dunha defensa férrea, pero coa combinación Malagón-Vieira parece que se deu na chave, non?

Bueno, al final son circunstancias de la temporada. Al principio el equipo no defendía, o no estaba tan concienciado, como ahora. Son circunstancias y al igual que Miguel y yo, José Carlos o Bernardo pueden hacerlo perfectamente.

Hai uns días dicía Vieira que lle aportabas tranquilidade, que che aporta él?

La verdad es que me llevo muy bien con él y es un tío que se deja guiar. Intentamos inculcarle cómo es el futbol de aquí, al principio le costó, pero las ganas que tiene de aprender le han ayudado a hacerlo a pasos agigantados.

Esta semana escoitabamos a algún compañeiro dicir que o partido fronte ó Córdoba había que tomalo coma unha final. Aumenta a presión?

Personalmente me tomo cada partido como si fuera una final. Hay que salir siempre con esa intensidad porque en la Segunda División cualquier equipo te pinta la cara. Siempre hay 3 puntos en juego y todos los encuentros son igual de importates.

A afección leva uns días movilizándose nas redes sociais para apoialo equipo, agradécese?

Todo lo que se haga desde fuera a nosotros nos llega y es muy importante.

O Córdoba chega con novo adestrador, Curro Torres, despóstavos este cambio?

Si, al final tendrá sus ideas y los jugadores empezarán de cero e irán subiendo la intensidad. Por su situación, vendrán en cichullo entre los dientes, pero nosotros jugamos en casa y no deberií tener más intensidad que nosotros.