"Otros UCAM-Real Murcia llenaron, no hay motivos para no repetir esta vez"

El UCAM y el Real Murcia presentaron oficialmente el derbi de este domingo (12:00 horas) en La Condomina. Como catalogó el vicepresidente grana Gabriel Torregrosa, "un derbi de vecindad y generosidad, como demostramos con el partido benéfico a favor de las inundaciones de Los Alcázares y ahora con la donación del UCAM y su club de empresas para nuestra cesta". Un encuentro cordial en la Cámara de Comercio, presidido por MIguel López, además dirigente universitario. También estuvieron Juan Nicolas (UCAM) y Jota Iniesta (PARMU).

Pablo Rosique, directivo del UCAM Murcia, se mostraba confiado en que "haya un lleno. El ritmo de venta de entradas es bueno y no hay motivos para pensar que no se vaya a repetir". El choque no será televisado y eso ayudará. Torregrosa indicaba que "aunque nuestros socios vienen de pagar ante el Cartagena y la FEPEMUR decidió no organizar viaje, es una decisión individual y creo que se volverá a llenar". Al UCAM a mediodía de jueves le quedaban menos de 1.000 entradas libres para poder vender.