Bronca entre PP y Podemos por el aborto

El debate de dos mociones, una sobre la elaboración de un protocolo para la radio televisión pública de la región sobre el tratamiento informativo de la violencia machista, que ha sido aprobada y otra sobre la puesta en marcha de medidas para garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, también aprobada, han llevado a un cruce de acusaciones a cuenta del Pacto regional por la violencia de género.

Además, se han vivido algunos momentos de tensión, cuando la diputada de Podemos Mari Angeles García Navarro hablaba sobre el anteproyecto de ley de familia, que califica de fracasadas a las mujeres que quieren abortar, señalando que el PP "es una rémora para las mujeres", o que no saben vivir al lado de algunas mujeres. Afirmaciones que no han gustado al grupo popular que durante unos minutos han lanzado reproches y acusaciones entre ellas que "han venido a la política para escupir al rival".

García Navarro argumentaba que no firmaran el pacto porque no tiene presupuesto y que no pueden firmar un pacto con un gobierno machista.

Ciudadanos ha pedido al PSOE que no rompa el acto. El diputado Miguel López Morell ha ofrecido al PP la firma de un acuerdo entre ambas formaciones políticas, una vez que Podemos y PSOE lo han roto. Acuerdo que el PP ha dicho que suscribirá. "No habrá pacto, pero habrá acuerdo" ha sentenciado López Morell.

El diputado del PSOE, Emilio Ivars ha reiterado que no firmaran el pacto hasta que no se retire el artículo de la ley de familia en el que se considera a las mujeres que quieren abortar unas fracasadas.

Y la diputada del PP, Inmaculada González les decía a PSOE y Podemos, "que se han quedado colgados de la brocha" y que no tienen excusas para no firmar el pacto.