Gobierno Foral y PSN muestran sus diferencias sobre el futuro grado de Medicina en la UPNA

La titular del departamento de Educación del Gobierno foral, María Solana, y el portavoz del grupo parlamentario socialista en materia educativa, Carlos Gimeno, volvieron a poner en evidencia la falta de sintonía que existe entre ambos a la hora de abordar las cuestiones de este ámbito. Una de esas cuestiones es la futura implantación del Grado de Medicina en la Universidad Pública de Navarra. Para poder echar a andar ese Grado en el inicio del curso 2019-20, los plazos son ajustados dada la tramitación requerida comenzando por la necesaria acreditación académica de esa titulación universitaria. Carlos Gimeno reprochó a la consejera Solana que "va tarde en la oferta" y aventuró consecuencias en la demanda de un potencial alumnado interesado en esos estudios que es "exigente en la oferta y los plazos". Pero Gimeno se mostró muy sorprendido al escuchar "sin anestesia" la cifra de 110.000 euros expuesta por Solana para hacer frente "a lo que cuesta arrancar un grupo", según matizó después la consejera. Solana aseguró que el coste de implantar el grado saldrá de los 62 millones y medio de euros consignados en el convenio con la UPNA. Para Gimeno "no hay espíritu de liderazgo" con respecto a los estudios de Medicina por parte del Gobierno foral. "Con nosotros no cuente para abrir una aulita y traer el mobiliario", concluyó el portavoz socialista. María Solana se quejó de que Gimeno "está cuestionando el trabajo" realizado: "Lo hemos hecho sin contar con ustedes porque no podemos esperar a lo que el PSN diga, porque entonces no habríamos hecho nada", respondió.

