Los trabajadores de Elnosa fallan el tiro

Los trabajadores de Elnosa responsabilizaban a Concello de Pontevedra y al gobierno del Estado del cierre de la fábrica al no facilitar que la empresa pudiera hacer inversiones para cambiar la tecnología. El alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores dice que no son responsables de las decisiones de la empresa, que no tienen competencias industriales.

Por su parte, el portavoz municipal en Pontevedra del PSOE, Tino Fernández también considera que los trabajadores están errando el tiro, que los responsables del cierre son los directivos de la empresa.

Y a mayores, el PP de Poio dice que presentarán una enmienda a una moción del BNG sobre Alcoa, para instar a conservar el empleo industrial en la comarca, y denuncia la hipocresía del Bipartito que intenta evitar un ERE en A Coruña mientras celebra un ERE en Elnosa