Diego Llorente lo cuenta todo

Ha vivido un parón de liga atípico, con su nueva convocatoria con la selección nacional, con la que jugó el segundo de los partidos. De vuelta en Zubieta, Diego Llorente atiende a la Cadena SER para hacer un repaso exhaustivo de toda la actualidad realista.

-¡Cómo se ha encontrado en su vuelta con la selección nacional?

Muy bien y cómodo. La primera vez que estuve me sentí muy arrpado, y esta vez lo he disfrutado más porque ya estaba al 100%, y tanto compañeros como cuerpo técnico me han hecho sentir muy bien.

-Buen síntoma que se vuelvan a acordar de Diego Llorente...

Sí, claro. Un reconocimiento a tu trabajo, pero esto pasa rápido, hay que vivir el presente, y si quiere seguir acudiendo con la selección, tengo que hacer muy bien mi trabajo con la Real.

-¿Qué siente cuando escucha esos elogios del seleccionador a su partido contra Bosnia?

Mucha felicidad. Que te reconozcan el trabajo siempre es de agradecer. A Luis Enrique le agradezco esa confianza que deposita en mí, y esta vez he querido devolverle esa confianza con mi trabajo, y voy a seguir dándolo todo para poder volver a la selección.

-¿Este premio de la selección refuerza en su idea de dejar el Real Madrid y dar un paso arriesgado en su carrera para fichar por la Real y tener más minutos?

Eso es. Cuando doy un paso tan importante en mi carrera como es dejar el Real Madrid es par tener más protagonismo, no dude en venir cuando la Real me lo ropuso, y ahora paso a paso voy intentando ser mejor jugador y aportar más. Porque todavía tengo mucho que aportar y mejorar. No me arrepiento de aquel paso, para nada.

-¿Y qué piensa cuando escucha que clubes de la Premier League le están siguiendo y están interesados en contratarle?

Al estar hablando de que vas a la selección, es normal que empiecen a salir noticias. Pero intento aislarme de todo eso, centrarme en lo púramente deportivo, y siempre se hbalará, pero hay que vivir el día a día, porque hoy estás arriba, pero en el futuro pueden venir mal dadas. No pienso en futuros, sólo en rendir al máximo con la Real para hacer una gran temporada.

-La sensación es que ahora estamos viendo al mejor Diego Llorente desde que llegara a la Real...

Bueno, a todos los que venimos de fuera nos cuesta un tiempo de adaptación. Es verdad que la mía fue r´paida, porque cuando empecé a jugar parecía venir todo de cara. Pero luego llegaron tiempos no tan buenos. Ahora siento que mi aportacíon se centra más en defender, este año hemos ganado un puntito con respecto al año pasado, porque nos armamos mejor en defensa, tenemos menos espacios que cubrir, estamos más juntitos. Yo quiero dar pasitos cada día para seguir mejorando, y para decir que soy mejor jugador que el año pasado.

-Vuelta a la realidad de Zubieta con la idea de lograr el primer triunfo en Anoeta, que imagino que tendrán unas ganas...

La última vez estuvimos cerca contra un gran equipo como el Sevilla. Le plantamos cara y en la segunda parte jugamos en su campo con ocasiones claras. Fue el primer paso para que podamos este lunes ya confirmar que vamos en mejoría y que queremos esa victoria para brindarle ese triunfo a la afición, que ya se lo merece.

-¿Cuánto de necesaria es esa victoria en Anoeta para dar el salto en la tabla?

Vamos un poco al revés. Fuera, que es donde los rivales te exigen y los aficionados te aprietan, tenemos mucha personalidad y nunca se viene bajo; y en casa hay que dar ese paso al frente para encadenar esa dinámica positiva y dar saltos en la clasificación. Pero hay que ser cautos, porque viene un rival muy complicado, que viene con nuevo entrenador. Pero es cierto que es un buen momento para encadenar dos victorias.

-Hablando del Celta, decir Celta de Vigo es Iago Aspas, le tocará a usted cubrirlo...

Está claro que gran parte del juego ofensivo pasa por sus botas y en el área y fuera, para fltrar pases decisivos, es muy importante. Hay reside la obligación de los defensas y medios para comunicarnos bien entre nosotros para que no se sienta cómodo y tenga el menor tiempo posible para pensar.

-¿Cómo va la adaptación de la plantilla a las ideas de Asier Garitano?

Creo que la mejoría va paso a paso. Hacía falta un proceso en el que todavía estamos, pero que vamos puliendo a día a día, y en ese equilibrio defensa-ataque está la clave, es el objetivo. El día del Levante en la segunda parte se vio una propuesta más ofesnvia. En la mezcla de lo que nos pide el entrenador y lo que él escucha de nosotros va a salir un buen resultado final.

-Si le hablo de Europa, ¿me para lo pies?

A ver, yo soy ambicioso, pero te paro los pies también. Porque se que hay muchos equipos con gran capacidad y tienen ese mismo objetivo. Y hay otros que nos son favoritos, pero tienen buenos comienzos y son rivales a batir, como Valladolid y Alavés este año. Todos te lo ponene difícil. Habrá que trabajar mucho para terminar en esos puesto, nos lo tendremos que ganar con trabajo duro.