Valdeolmillos : " En ningún momento he sido irrespetuoso con Oroz"

El Delteco GBC vuelve a disputar un segundo partido consecutivo fuera de casa, els abado, visitará la Fonteta de San Luis para medirse al Valencia Basket. Tras la abultada derrota encajada en el Wizink Center el equipo azul quiere recuperar las buenas sensaciones de su juego que habia tenidos en los últimos tres partidos con dos victorias ante el Gran Canaria y san Pablo Bugos y derrota ante el Monbus Obradoiro. El equipo donostiarra volverá a contar con la baja de Barro por segunda semana a causa de su tendinopatía .

Esta mañana ha comparecido en Illunbe el entrenador Sergio Valdeolmillos en la previa del partido.

Zanja la polémica en el ´caso Oroz`: " No tengo mucho más que comentar. No es que me ratifique o no sobre lo dicho con el jugador, en ningún momento me he metido con el jugador ni le he faltado el respeto. Lo que dije es que de cara al progreso del jugador me parecía que era meterle una presión en el sentido de que estamos hablando de un jugador de 22 años que no tiene bagaje en la ACB y que está en proceso de formación, y se le estaba poniendo en el punto de mira con tantas preguntas sobre él. Nunca me he metido con él, respeto todas las opiniones y no quiero más polémicas porque al que menos le favorece es al jugador que lo pasa mal. Xabi Oroz tiene un día a día más que excelente, con una gran calidad de trabajo. Defensivamente da un gran nivel y en ataque tiene una serie de carencias que estamos intentando pulir "

Finalización del contrato de Sanadze:“Yo estaba muy contento con el jugador y me hubiera gustado que se quedara, pero es un tema económico. Sanadze es un jugador con puntos en sus manos, que abre el campo y sin ser un excelente defensor generaba equilibrio, así como era capaz de doblar posiciones, bien de escolta bien de alero. Lo hemos intentado pero no ha podido ser”, reconoció.

Claves partido ante el Valencia Basket. "Parar su juego interior, no tanto a Dubljevic porque este jugador te da y te quita, sino a Will Thomas que me parece muy importante, así como las cabezas pensantes, hablo de jugadores como Sergi García, Van Rossom o Guillem Vives. Cualquiera de ellos puede dirigir con coherencia y equilibrio. Para luchar por la victoria debemos recuperar el nivel defensivo y no cometer errores no forzados; no podemos conceder pérdidas de balón y para esto hay que jugar con un mayor grado de concentración”.

Análisis del Valencia con muy buena plantilla”. Para el entrenador del Gipuzkoa Basket “es un equipo con un comportamiento diferente en casa y fuera. En su cancha juegan con una defensa mucho más agresiva, con una mayor implicación de todos sus jugadores, viene de hacer un partido en la Liga no demasiado bueno y esto creo que va a hacer que nos encontremos con un equipo bastante agresivo”.

El pívot Mouhamed Barro seguirá de baja por su tendinopatía también en este partido de mañana. Teniendo en cuenta que después hay un parón por las ventanas FIBA, se espera que ya pueda regresar contra el Murcia dentro de dos jornadas. En lo que a la cita internacional se refiere, Blagota Sekulic, Bobrov y Burjanadze han sido llamados por sus selecciones de Montenegro, Ucrania y Georgia respectivamente. Finalmente, Miquel Salvó y Alberto Corbacho se han caido de la lista definitiva de 16 jugadores de la selección nacional de Sergio Scariolo