Los Caballos vuelven a ser de Santa Catalina

El regreso este sábado del Cristo de La Exaltación y Nuestra Señora de Las Lágrimas, titulares de la popularmente conocida como Hermandad de Los Caballos, desde la parroquia de San Román al remozado templo de Santa Catalina, tras más de 14 años -desde junio de 2004- de obligado exilio, centra el interés cofradiero del fin de semana. Saldrá el cortejo a las 18:15 horas yendo por el siguiente recorrido: Plaza de San Román, Peñuelas, Doña María Coronel, Gerona, Capataz Manuel Santiago y entrada en Santa Catalina por la puerta de salida del Jueves Santo.

El Cristo de la Exaltación será portado en las andas que se realizaron para el Stmo. Cristo de la Expiración de la Hermandad del Museo con motivo del Vía Crucis de las Hermandades y Cofradías de Sevilla del año 2014. Además, el crucificado estrenará unas potencias en plata de ley donadas por la familia López Camacho y realizadas por Raúl López, prioste segundo de la corporación. Los remates de la cruz, también en plata, son los más antiguos que posee la hermandad. En cuanto al acompañamiento musical, correrá a cargo de la Coral de San Felipe Neri y un cuarteto de viento-metal de la Banda de Música Municipal de Arahal.

Por su parte, Ntra. Sra. de Las Lágrimas será portada en las andas que posee la Hermandad de La Esperanza de Triana. En dichas andas irán catorce puntos de luz, uno por cada año en el obligado exilio de San Román. Además, uno de estos candeleros llevará el lema por los donantes de órganos -junto a estas líneas-; mientras que en los demás serán colocados los nombres de todos los fallecidos en el seno de la cofradía durante estos 14 años, un pequeño homenaje que la priostía de La Exaltación ha querido tener con aquellos que ya no podrán ver el regreso a Santa Catalina. En cuanto al ajuar, la Dolorosa del Jueves Santo llevará el manto de traslado de terciopelo verde bordado en oro de La Esperanza de Triana; la toca de sobremanto bordada en oro y sedas sobre malla de oro por Grande de León para la Virgen del Amor de Pino Montano y la saya blanca de tisú bordada en oro por Jesús Rosado, perteneciente a la propia Hermandad de La Exaltación. Será estreno un tocado donado por la Juventud de la cofradía y por la familia López Camacho, tratándose de un chal de tul egipcio bordado en plata, y acompañarán las voces de la Escolanía Salesiana de María Auxiliadora.

Por lo demás, la intensa agenda cofradiera de este fin de semana se completa con las siguientes citas:

Viernes, 23 de noviembre

La Misión. A partir de las 20:30 horas, cabildo de elecciones con la única candidatura de Ángel Sánchez-Matamoros Galán, actual teniente de hermano mayor.

Buen Fin. La Asociación para la Salud de Niños con Enfermedades Graves (ASNEG) celebra en Box Cartuja, a partir de las 20:30 horas, la Gala Solidaria 'Ilumina Sonrisas' a beneficio del Centro de Estimulación Precoz de la cofradía del Miércoles Santo.

Siete Palabras. A las a las 20,45 horas y dentro de los actos de sus 150 años en San Vicente, conferencia de Andrés Luque Teruel, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, sobre la historia de la parroquia de San Vicente Mártir.

Pastora de San Antonio. De 18:00 a 21:00 horas, besamanos en la iglesia del antiguo Convento de San Antonio de Padua, calle San Vicente.

Rocío de Gines. Suspendido por la autoridad eclesiástica el cabildo de elecciones del pasado 19 de octubre a causa de un desajuste normativo entre las actuales Normas Diocesanas de agosto de 2016 y las actuales Reglas de la corporación, finalmente, tendrá lugar este viernes de 18:30 a 22:30 horas en el salón multiusos del antiguo Mercado de Abastos. Los candidatos son Luciano Míguez y Antonio López.

Sábado, 24 de noviembre

La Paz. Organiza a partir de las 13:30 horas una fiesta cuyos beneficios irán destinados al proyecto de 'La Azotea Azul'. Tendrá lugar en el Casino de la Exposición con una entrada única de 40 euros que incluye un almuerzo cóctel y actuaciones. Las entradas están disponibles en la mayordomía de la Hermandad del Porvenir.

Santa Cruz. A las 21:00 horas, en el templo parroquial, concierto benéfico a cargo de la AM de La Redención. Se precisan kilos de alimentos para colaborar con la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Martes Santo. Presenta el acto el doctor José Pérez Bernal.

La Macarena. A las 20:30 horas, en el Restaurante La Raza, el colectivo de enlaces y diputados de tramo de la Hermandad organiza una cena a beneficio de su Asistencia Social.

Santa Lucía. A las 17:00 horas, traslado de la imagen de la santa patrona de los Invidentes, desde San Román a Santa Catalina.

Divina Pastora de Triana. A las 19:30 horas, en su Casa Hermandad (calle Rodrigo de Triana, 76), conferencia sobre la intervención que realizaron a la imagen el pasado mes de agosto los restauradores Manuel Ballesteros y Alejandro Cascajares.

Cristo Rey. A partir de las 19:00 horas, salida procesional desde la Parroquia de Santa Ana por las calles del barrio de Triana.

Consejo de Bandas. De 16:00 a 20:00 horas, certamen de marchas en el Parque del Turruñuelo con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la Música. Por este orden, actúan la BCT Juvenil de La Centuria Macarena, AM Juvenil María Stma. de Las Angustias (Los Gitanos), Agrupación Musical Veterana de Sevilla, BCT Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras), BCT Cristo de la Sangre, AM Virgen de los Reyes, BCT Centuria Macarena, BCT Ntra. Sra. de La Victoria (Las Cigarreras) y la BCT Ntra. Sra. del Sol. Se dispondrá de ambigú con selecta nevería, cuyos beneficios estarán destinados a la Bolsa de Caridad de la Hermandad de Madre Dios del Rosario, patrona de Capataces y Costaleros.

Domingo, 25 de noviembre

La Milagrosa. A partir de las 11:30 horas y con el acompañamiento de la Banda de la Cruz Roja, salida procesional de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. El cortejo irá por Avd. Ciudad Jardín, Arzobispo Salcedo, Alfonso XI, Martín de Gaínza, Almotamid, Antonio de Nebrija, Cardenal Rodrigo de Castro, José de Arce, Alfonso XI, Martín de Gaínza, Doña María de Molina, Cardenal Rodrigo de Castro y Avd. Ciudad Jardín, entrando en el templo parroquial sobre las 14:30 horas.

Baratillo. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, besamanos de la Virgen de La Caridad. A las 13:00 horas y como viene siendo habitual en esta jornada, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol hará acto de presencia en las puertas de la Capilla de la calle Adriano, interpretando en esta ocasión las marchas Soledad de San Pablo, Cristo del Amor, Caridad, Santa Marta, Lanzada, Baratillo y Marcha Real.

Calvario. Tras la misa de las 10:30 horas y hasta las 21:00, besamanos a Nuestra Señora de La Presentación.

San Isidoro. A las 13:00 horas, misa de acción de gracias por los 350 años de la hechura de Nuestro Padre Jesús de Las Tres Caídas, que posteriormente y de manera extraordinaria quedará expuesto en besamanos.

La Trinidad. A las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 13:30 en segunda, en el salón de actos del Colegio Salesiano de La Trinidad, cabildo extraordinario para presentar los actos conmemorativos del 200 aniversario de la hechura de la Virgen de La Esperanza, obra de Juan de Astorga entre junio de 1819, cuando se le encarga la imagen, y febrero de 1820, y proponer al cabildo la posibilidad de solicitar dispensa al Arzobispado de Sevilla a fin de prorrogar el mandato de la actual Junta de Gobierno -segundo de Juan Manuel Piñas como hermano mayor y que cumple en junio de 2019- con motivo de la celebración de dichos actos.

Pastora de San Antonio. A las 07:15 horas, traslado en andas desde la iglesia del Convento de San Antonio de Padua hasta el vecino Monasterio de las Carmelitas Calzadas de Santa Ana, donde la imagen estará en besamanos entre las 10:30 y las 14:00 horas. ya por la tarde, al término de la misa de las 19:30 horas, Rosario Público de regreso por el siguiente itinerario: Santa Ana, Flandes, Hernán Cortés, Eslava, Juan Rabadán, Miguel Cid, Marqués de la Mina, Plaza de San Antonio de Padua y San Vicente.

Consejo de Bandas. De 12:30 a 16:00 horas, en los Jardines del Valle, certamen de marchas en honor de Santa Cecilia. En esta ocasión, será a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad de Los Negritos. Actuarán la AM Ntro. Padre Jesús de La Salud (Los Gitanos), BCT Pasión de Cristo, BCT San Juan Evangelista, AM María Stma. del Rocío, AM Ntra. Sra. de La Encarnación, BCT Stmo. Cristo de las Tres Caídas y AM Ntro. Padre Jesús de La Redención.

Banda Municipal de La Puebla del Río. A las 12:30 horas, en la iglesia del Corpus Christi de la localidad, concierto de Santa Cecilia en homenaje al 50 aniversario de Los Romeros de La Puebla.