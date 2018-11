Juego de Tronos por Andalucía

Todo empezó con unas palabras del número cuatro por Málaga de Adelante Andalucía al Parlamento Andaluz en un mitin en Marbella. Juan Antonio Gil hizo una referencia puntual a que la confluencia de izquierdas era “la guardia de la noche”. Gil, sin saberlo, había encendido la mecha de una comparación con la serie Juego de Tronos que rescató nada más subir al escenario la candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez.

“Decía Juan Antonio Gil que éramos la guardia de la noche”, comenzó su alocución la gaditana, que poco a poco fue adentrándose en un símil que no quiso redondear atribuyéndose el personaje de Khaleesi, uno de los personajes más reconocibles de Juego de Tronos.

Y tras ello, el paralelismo con un indudable fondo político. “Hemos sido la guardia de la noche durante mucho tiempo: esa gente que ha peleado toda la vida, que se ha vinculado siempre a las peleas y luchas de su entorno más cercano, la militancia que ha resistido los tiempos más duros en los que no había alternativa alguna a la privatización de servicios públicos, al neoliberalismo, a la nueva economía de mercado”, relataba Teresa Rodríguez.

La candidata de Adelante Andalucía dibujó una tierra “donde no era posible defender los viejos valores de la clase trabajadora más auténticos”, los de “defensa de lo común, de lo público, de los derechos laborales, de dignidad”.

“Hemos sido durante mucho tiempo la guardia de la noche, pero las últimas encuestas hablan de que nos hemos comprado por lo menos tres dragones, y quiera que no es más efectivo”, añadía en referencia a encuestas como la del CIS y Grupo Joly que sitúan a la confluencia de izquierdas con posibilidades de erigirse como segunda fuerza política de la comunidad en las próximas elecciones del 2 de diciembre. “La guardia de la noche hay que mantenerla, pero si llegan los tres dragones acabamos antes con los caminantes blancos”, apostilló. Los caminantes blancos son una suerte de ejército de zombies que simboliza el mal.

Teresa Rodríguez ve en Antonio Maíllo a Jon Snow, que es un Stark, “y eso cualquiera que haya visto la serie y haya visto a Antonio Maíllo, sabe que es un Stark”.

Sólo quedaba un pequeño paso para rematar al completo el paralelismo, pero la candidata de Adelante Andalucía no se atrevió a atribuirse el personaje de Khaleesi. “Está el pueblo andaluz que es la Khaleesi; yo no me voy a apropiar del personaje más favorecido”, remató en esta intervención que el equipo de comunicación de Adelante Andalucía ha compartido con numerosos montajes vinculando a figuras de la confluencia de izquierdas con Juego de Tronos.