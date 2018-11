El PSOE-A suspende un acto electoral por la protesta violenta de taxistas

El PSOE-A decidió suspender el acto previsto anoche en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, en el que iba a participar Susana Díaz, por la actitud violenta de un centenar de taxistas que protestaban contra la proliferación de licencias de VTC y que intentaron entrar en el teatro donde se iba a celebrar el acto.

La presidenta de la Junta y candidata a la reelección, Susana Díaz, explicó después que para el PSOE lo más importante era la seguridad de las personas que prácticamente llenaban el teatro Romero, y entre los que según explicó había niños y abuelos.

Díaz condenó la violencia de los taxistas que allí protestaban. "Nunca una reivindicación se puede traducir en actitudes violentas hacia el resto de la población", dijo, convencida además de que este grupo de violentos no representa al sector del taxi.

"El odio, la crispación, el encanallamiento" no caben en una democracia como la nuestra según la presidenta, quien espere que se depuren responsabilidades y en que esto no vuelva a pasar. "Que no le pase a ningún partido, a ningún candidato, y sobre todo, que nunca más se ponga en riesgo la seguridad de las personas que están contrastando proyectos políticos, en libertad, para reforzar nuestro estado de Derecho y nuestra democracia", sostuvo.

Díaz también espera que la condena sea unánime y que se depuren responsabilidades de los responsables. "Espero que tomemos nota todos", concluyó.