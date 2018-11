Laureano Bárcena, presidente de ANPE Comunitat Valenciana, explica que el Servicio del Defensor del Profesor está detectando un sensible aumento de casos de presión a maestros de infantil y de primaria, por encima de secundaria, que atribuyen a la irrupción de los padres en un ámbito que hasta ahora les estaba vedado a través de esos grupos de whatsapp.

De los 2179 casos denunciados en toda España este año 51 son de la Comunitat Valenciana y la inmensa mayoría presentan idéntica tipología: los grupos de whatsapp convertidos en armas de presión, acoso y amenaza hacia los docentes. De ahí la necesidad del decálogo que hoy han presentado.

Las principales medidas que contempla este decálogo son: No difamar, criticar ni insultar; no ser cómplices de actitudes inadecuadas; preguntar antes de añadir a nadie al grupo; las dudas se consultan a los profesores; utiliza canales oficiales para comunicarte con el colegio; trata problemas que afecten a todos; no difundas imágenes de profesores, alumnos o padres; no compares a tu hijo con el resto; que el grupo no se convierta en la agenda de tu hijo para controlar sus deberes y, por último, respeta a los demás y ayuda.

Decàleg del bon ús del whatsapp / Anpe

Y es que el presidente de ANPE Comunitat Valenciana considera que los padres son cada vez más permisivos. Que educan con "mucho amor" pero con "poca disciplina" y se han convertido en defensores a ultranza de sus hijos sin criticar ni corregir sus conductas e incluso haciéndoles partícipes de estas situaciones lo que provoca que pierdan el respeto a la figura del maestro.

Laureano Bárcena afirma que estas situaciones de acoso a los docentes se ven agravadas por varias razones más: hay demasiados alumnos por aula; los maestros tienen demasiadas horas lectivas y cuesta demasiado sustituir a los docentes.