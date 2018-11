John F. MacGregor, doctor 'honoris causa' por la UPV

"Algo que he aprendido y creo que es un mensaje importante para los estudiantes es que no importa, cuando te gradúas, por qué carrera has empezado. No debes tener miedo a aprovechar las oportunidades, a cambiar de carrera. Yo lo he hecho varias veces. A veces, los estudiantes, cuando se gradúan y obtienen su primer trabajo, creen que eso va a ser el resto de su vida, pero es solo el principio".

Es el mensaje para los jóvenes de hoy que ha enviado esta mañana John Frederik MacGregor, considerado una de las mentes más brillantes del panorama internacional en los ámbitos de la ingeniería química, la estadística y la aplicación de ambos a la mejora de procesos industriales, poco antes de ser investido como doctor honoris causa por la Universitat Politècnica de València (UPV).

"Creo que no puedes ser un buen estadista sin el contexto"

"Esta distinción es un gran honor para mí", ha afirmado el canadiense. Nunca imaginé tener una carrera así, pero creo que nadie sueña con algo así siendo joven. Solo piensas en seguir tu camino, en hacerlo lo mejor posible", ha señalado MacGregor, que se niega a elegir entre los ámbitos en los que hoy es una referencia mundial: "Me encantan tanto la ingeniería química como la estadística. Creo que no puedes ser un buen estadista sin el contexto. Me considero ambas cosas, y creo que ahí reside mi fuerza".

Elogios del rector

Durante el acto de investidura, Francisco Mora, rector de la UPV, ha destacado que MacGregor "integra en su vida académica todas las dimensiones de un profesor universitario: excelencia docente, excelencia investigadora, transferencia de conocimiento, innovación y creación de empresas de base tecnológica".

Su spin-off Prosensus trabaja con 500 empresas presentes en 'Fortune'

En palabras de Alberto Ferrer Riquelme, padrino de su investidura, "la genialidad del profesor MacGregor consistió en saber adaptar modelos estadísticos multivariantes, como el análisis de componentes principales y la regresión en mínimos cuadrados parciales, ya desarrollados previamente por otros investigadores, a las particularidades de los complejos procesos industriales para resolver de forma sencilla y eficaz los diversos problemas que aparecen en los mismos".

No en vano, su spin-off Prosensus, destinada a la explotación de la tecnología de análisis multivariante desarrollada por su grupo de investigación para crear soluciones avanzadas en las áreas de imágenes multivariadas para control de calidad de procesos y productos, cuenta entre su base de clientes con alrededor de 500 empresas presentes en la revista Fortune.

Un currículum extraordinario

Poseedor de cinco patentes, MacGregor ha publicado alrededor de 200 artículos en revistas científicas de prestigio, recibido más de 25.000 citas y tiene un índice h (que mide la calidad profesional de los físicos y otros científicos) de 75.

Un currículum extraordinario para un hombre que, según afirman sus más allegados, disfruta especialmente cuando alguien es capaz de demostrarle que está equivocado.

Nuevos doctores y doctoras

Aemás, durante la ceremonia han sido investidos también los nuevos doctores y doctoras de la Universitat Politècnica de València y se ha reconocido al profesorado que ha obtenido su quinta evaluación positiva a la actividad investigadora.