Es necesario defender a la víctima desde una perspectiva de género para que obtenga la tutela judicial efectiva y se pueda reparar el daño sufrido. Este es uno de los mensajes que se lanza desde el II Congreso sobre violencia contra las mujeres que durante hoy, jueves, y mañana, viernes, se celebra en Zaragoza.

Desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la abogada Amalia Fernández, señala que recientes sentencias que no reparan el daño que sufren las víctimas ponen en tela de juicio la insistencia de los cuerpos policiales de interponer denuncia. "Yo denuncio, pero ¿qué respuesta voy a tener de Policía, Guardia Civil... o cuando llegue a un juzgado? La respuesta que me están trasladando los medios de comunicación es que, al final, resulta que yo no me siento reparada del daño que he sufrido".

Pone el ejemplo del caso de La Manada: "La sociedad entiende que esos hechos vienen probados en la sentencia eran una violación y muchas juristas también lo entendemos", ha continuado Amalia Fernández. El problema, apunta, es que "el baremo de esa intimidación viene dada por quienes han legislado, que son hombres" por lo que "la fuerza que ellos pretenden, posiblemente, no esté dentro de los baremos de las mujeres".

Por los micrófonos de Hoy por Hoy Zaragoza han pasado, además, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo, la directora de la cátedra de Igualdad de la Universidad de Zaragoza, Ángeles Millán, y el periodista Ismael López.