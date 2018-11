Juez obliga a una comercializadora hortícola a igular el salario entre envasadoras y mozos

Un juez de Almería ha obligado a una comercializadora hortofrutícola de El Ejido a igualar el salario que perciben las 350 envasadoras de la empresa al que cobran los 50 mozos al considerar que se las está discriminando a ellas por razón de sexo al tiempo que ha censurado el convenio colectivo del sector ya que estima que la disposición que permite esta diferenciación es "ilegal".

La sentencia, de 19 de noviembre y consultada por Europa Press, señala "vulneración del principio de igualdad en materia salaria" de las trabajadoras y reconoce su derecho con carácter inmediato a percibir el "mismo salario por hora" de trabajo que la mercantil abona a los mozos ya que, a fecha de 31 de diciembre de 2017, las primeras percibían 6,54 euros la hora por los 6,77 euros que cobran ellos.

El Juzgado de lo Social 1 de Almería concluye que no "concurre causa alguna o factor objetivo que justifique" la diferenciación salarial entre ambas categorías profesionales recogidas en el convenio colectivo ya que las funciones realizadas por hombres y mujeres "son de igual valor" y remarca que, en este caso además, ambos sexos "prestan servicios en los turnos de trabajo que la empresa organiza". Analizando el fondo de la cuestión, el fallo afirma "no se puede olvidar" que para la categoría profesional de mozo, la empresa "solo" contratan a hombres y que para la categoría de personal de manipulado y envasado "solo contrata mujeres", por lo que, según remarca, ante "esta notoria masculinización y feminización de categorías profesionales, habitual en el sector", hay que dirimir si son "trabajos de igual valor o no". Indica que, de acuerdo a los hechos probados, las envasadoras realizan funciones de paletizado en las líneas de tomate cherry, pera, melón amarillo y galia, así como pimiento y pepino y que en la línea de cartón, intervienen tanto como los mozos, a efectos de montar las cajas para el posterior envasado, "por lo que hacen las mismas funciones en esta línea de trabajo".

Remarca el juez que, en una jornada de trabajo, una envasadora puede mover hasta 4.000 kilos de sandia y una media de 1.190 kilos de pepino, y apunta que, la ausencia de un mozo, "suele ser cubierta por una envasadora" y los mozos que por enfermedad no pueden realizar esfuerzos físicos son suplidos por envasadoras. Añade que la limpieza general del almacén "se realiza conjuntamente" y subraya que, sumado todo, se evidencia que "los trabajos realizados" por envasadoras y mozos "son prácticamente los mismos". "Hombres y mujeres participan en las funciones de limpieza del almacén, intervienen en la línea de envasado, realizan prácticamente los mismos esfuerzos físicos, incluso paletizan de forma indistinta, lo que supone que, además, en la práctica, las mujeres hacen más funciones que los hombres, toda vez que las envasadoras hacen tareas de mozo y las suyas propias, sin que ese esfuerzo mayor, no solo no se vea recompensado a efectos económicos, sino que además se les remunera por debajo del salario que le es abonado a los mozos-hombres", reprocha el juez.

Señala, en esta línea, que, de las testificales y de los acuerdos laborales, se infiere que la empresa reconoce que las funciones de ambos son "cuanto menos de igual valor" por pagaron lo mismo a ambas categorías profesionales entre 2012 y 2016, fecha en que entró en vigor el convenio colectivo en el que se amparan. La sentencia hace referencia también en su fundamentación a que ambas categorías profesionales requieren "la misma" titulación académica y reciben "la misma formación en prevención de riesgos laborales", así como que la jornada de trabajo, el horario y los descansos de envasadoras y mozos "son idénticos".

Descarta también, a la hora de dirimir si existe causa objetiva para la diferenciación salarial, que concurra una razón relacionada con los esfuerzos físicos ya que, según subraya, son "los mismos prácticamente, más aún cuando el transporte de las cargas está mecanizado mediante el uso de transpaletas y carretillas automotoras, sin olvidar que las envasadoras, en la línea de envasado, manipulan pesos de más de cinco kilos". "De hecho, las tareas para las que resulta necesario esfuerzo físico conforman una categoría profesional que se corresponde con la de especialistas", añade para significar que si se analizan las funciones de los mozos "no precisan de continuos esfuerzos físicos, al igual que no se acredita que el esfuerzo de las envasadoras sea siempre inferior a de los mozos si no, al contrario, se acredita que las mujeres pueden soportar tanto esfuerzo físico como los hombres". Al hilo de esto, señala la contradicción que supone, además, que, cuando los mozos tienen contraindicada la realización de esfuerzos, "pasan únicamente a realizar las funciones de las envasadoras cuando permanecen de pie en la línea de envasado pero realizando tareas más sedentarias y no por ello pasa a percibir una retribución inferior a la que venía percibiendo".

Por último, censura que cuando las mujeres realizan funciones distintas a las descritas en el convenio colectivo para su propia categoría profesional, como las inherentes a la categoría de mozo, "perciben una retribución inferior sin que concurra factor objetivo alguno que justifique esa diferenciación". "Es necesario declarar que existe discriminación indirecta", concluye.

La sentencia del Juzgado de lo Social 1, dictada en el marco de un procedimiento por CSIF al interponer demanda de conflicto colectivo, también acuerda poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la causa ya que aprecia "ilegalidad" de la disposición convencional relativa a la diferenciación de salarios entre las categorías de mozos y envasadoras "por si se puede plantear su ilegalidad a través de la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos".

En concreto, las tablas salariales del citado convenio, con vigencia de 1 de septiembre de 2015 a 31 de agosto de 2018, prevén para la categoría de mozo un salario hora de trabajo por importe de 6,70 euros y 6,77 euros y, por el contrario, para la categoría profesional de personal de manipulado y envasado se contemplan importes de 6,44 y 6,50 euros la hora de trabajo.