Fran: "La clasificación no nos puede engañar"

Olvidarse de la clasificación. Es lo que pide Fran Fernández a pocas horas de enfrentarse al Nástic, que precisamente cierra la tabla en Segunda División. Pocas veces en los últimos años el Almería llega a un partido menos necesitado que el rival, y esta situación es tan novedosa que el míster no quiere exceso de confianza. Los problemas del rival son evidentes, al igual que la falta de resultados como visitante del cuadro almeriense. Vaticinar un resultado en esta categoría, y en este duelo en especial, resulta prácticamente imposible.

Después del entrenamiento, Fran Fernández subió a sala de prensa dispuesto a dejar bien claro que durante la semana se han olvidado de los puntos de uno y otro, ya que en el Nou Estadi hay en juego algo más que un partido: “Si vemos la clasificación y nos dejamos llevar, nos estaremos engañando. Es cierto que el Nástic va abajo, pero cuenta con jugadores de experiencia, de entidad, y seguro que no nos va a dar ninguna facilidad”.

Diferencias

El Almería está a cuatro puntos del Play Off y cinco por encima del descenso. No puede esconder el técnico que el Nástic, situado a cuatro de la salvación, llega con mucha necesidad a este encuentro, lo que va a dificultar mucho el trabajo en los primeros minutos: “Para ellos es una final, aunque para nosotros quizá no lo es tanto. Lo veo como un examen parcial, que si aprobamos, quizá no haya que esperar a junio”.

El Nástic

Enrique Martín Monreal, pura experiencia en el banquillo tarraconense, ante un Fran Fernández que está dando sus primeros pasos en el balompié profesional. Un duelo de banquillos equilibrado que terminará desnivelándose por pequeños detalles. El almeriense sabe que el rival va a aferrarse a su Estadio para intentar revertir la dinámica negativa: “Espero un partido trabado, con mucho juego directo por parte del Nástic. Martín Monreal tiene una forma particular de entender el fútbol y prepara muy bien a sus equipos. Lo respeto mucho”.

Narváez

Es el jugador de moda por su golazo frente al Deportivo. El colombiano apuntó el miércoles que puede actuar en varias posiciones: “He sido delantero centro, segundo punta y extremo”. De esta forma, se abre un abanico de posibilidades al entrenador rojiblanco para visitar al Nástic; “Lleva varias semanas a tope y está haciendo un buen trabajo. En cualquier demarcación hay futbolistas que rinden a buen nivel. Haremos algún cambio, no sé si de jugadores o de esquema, pero es cierto que fuera debemos cambiar ya la mentalidad y dar un paso adelante”.