Otros 2 accidentes en 3 días en el fatídico kilómetro 50 de la Autovía A2

En apenas tres días, entre el lunes y el miércoles de esta semana, se han producido dos accidentes en el mismo punto de la Autovía A2, en el ya famoso kilómetro 50 donde la autovía pasa de tres a dos carriles al convertirse el carril derecho en vía de salida hacia la Nacional 320, junto al denominado nudo de Los Faroles.

Esta misma semana, el lunes, el alcalde de Cabanillas José García Salinas y el gerente de CEOE Guadalajara, se reunían con el director general de Carreteras del Ministerio de Fomento Javier Herrero Lizano para trasladarle la preocupación por los contínuos accidentes que se producen en ese punto, varios de ellos con resultado de muerte. Según comenta el alcalde cabanillero, el director de carreteras general les dijo que "no hay mucho que hacer". En todo caso se trajeron el compromiso del Ministerio de que sus técnicos realizarán un informe al respecto. Aquí puedes escuchar la entrevista en Hoy por Hoy con el alcalde de Cabanillas

Casualidades o no, poco después de volver de esa reunión, el mismo lunes se producía a las 16 horas un accidente en ese punto con varios vehículos implicados, afortunadamente en esta ocasión sin consecuencias graves. Pero es que dos días después, el miércoles 21 de noviembre hacia las 14:30 volvía a producirse ahí otro siniestro en el que tres turismos chocaban por alcalce contra un camión.

Accidente del miércoles 21 de noviembre en el km 50

Hay una señalización importante, es cierto, incluso con radar de velocidad, pero no parece suficiente a tenor de lo que está ocurriendo. Se producen principalmente dos circunstancias que influyen: el colapso de la rotando de enlace con la N 320 a determinadas horas afecta al tráfico de la autovía A2 y el paso de tres a dos carriles puede pillar por sorpresa a los conductores que no estén muy atentos y que van por el carril derecho pero no quieren abandonar la autovía. Esto provoca volantazos que en ocasiones acaban en accidente.

Accidente miércoles 21 noviembre/Foto DGT

La fotografía de portada recoge el accidente producido el 22 de octubre de este año con un conductor muerto y al lado el accidente ocurrido en noviembre de 2016 con una mujer fallecida, exactamente en el mismo sitio y en las mismas circunstancias.