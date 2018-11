El éxito de Canarias en Europa: líder de las RUP

Hoy estamos aquí en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria en la Conferencia de las Rup (de las Regiones Ultraperiféricas) donde el Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dejará la presidencia de turno tras un año de mandato. Un año también de respaldo claro a las políticas a favor de los ciudadanos de las regiones más alejadas de la Unión que son Europa y a las que se les compensa su lejanía e insularidad.

Y que la Conferencia se celebre aquí en este archipiélago es un respaldo absoluto, que estén responsables del gobierno de Europa que es la Comisión, que esté un responsable destacado del Bei (Banco Europeo de Inversiones), el jefe del Estado, el Rey Felipe VI que vendrá esta noche a la cena de recepción o lógicamente, ministros de los tres gobiernos con regiones especiales que como Canarias, son políticamente europa, con los derechos de ciudadanía europea, a los que se nos reconoce nuestras singularidades para que por derecho europeo sean compensada, tanto en materia de transportes de personas y mercancías, en materia agrícola, en materia industrial, de energía etc, es un éxito que se ha conseguido por parte de Canarias en décadas. Es para felicitarnos por como hemos explicado y concienciando de lo que significa vivir aquí y que el trato debe ser diferente si quieren igualarnos.

Y digo un éxito también en el último año, que es más éxito si cabe, porque estamos hablando que con lo pequeños que somos, y con la que está cayendo en Europa, con la salida de unas de las principales potencias, Inglaterra por el Brexit, que está apunto de materializarse, no sin gran escándalo y tensiones políticas brutales, parece que con buenos resultados para Europa y por ende para Canarias, es importantísimo.

Pero ahora tenemos un problema como siempre, esta vez negociar y presionar para no perder ayudas. Nada nuevo bajo el sol.

Que se siga respaldando, a estas nuestras regiones, con el apoyo de los tres estados con regiones, España, Francia y Portugal, y por supuesto y sin fisuras desde la presidencia del gobierno de Europa, es algo enormemente positivo , sí. Aunque siempre tengamos que seguir vigilantes, es nuestro sino.

Amén de que a última hora no hayan podido venir, Junker, ni Macron, ni Costa y ni Pedro Sánchez, no empaña en absoluto la cita aunque le falte glamour. La agenda de Junker está tensionada por el Brexit y también la del resto, hombres como Barnier que ha negociado la salida de Reino Unido, que también pensaba venir, que conoce los temas Canarios y que nadie en las instituciones europeas pongan en cuestión nuestras singularidades, a todas luces nos debe congratular. Hayan venido por un problema de agenda o no, pero hay que recordar que todos ya estuvieron en la toma de posesión del pte canario hace un año.

Así, que aunque con la falta de algunos primeros espadas, la regiones pueden estar tranquilas. Que con la salida de Inglaterra perderemos algo de fondos Rup, en algunas partidas, siendo este país hasta ahora contribuyente neto a pagarlas, pues claro. Pero la cosa no parece que vaya a ser grave. Se salvará el trasiego de turistas británicos, se salvará nuestro principal mercado, a pesar de que pueda bajar algo. El principio de acuerdo negociado con Teresa May no nos perjudicará tanto como se pensaba en un principio, aunque haya que estar pendiente hasta el momento de la firma.

Alguien puede poner en duda como Canarias, la principal región ultraperiférica, la más poblada con más del 50% de la población, la más avanzada, la más rica y la que lidera el grupo, que después de conformar las Rup, después de años de esfuerzo, de ayudas de fondos estructurales para igualar nuestras infraestructuras con las mejores de europa, en hospitales, carreteras, desaladoras, potabilizadoras etc, con dinero de los europeos. No es más avanzada, no es más europa, saliendo del objetivo 1, por las mejoras en infraestructuras y ahora con el resto de ayudas para la cohesión, para mantener o mejorar la competitividad de agricultores, de industriales, no estamos mejor? Pues claro que sí.

Alguien recuerda los Puertos Francos con añoranza, pero alguien recuerda a quién le iba bien en esa época en las islas. Sí, a unos pocos, los indices educativos por los suelos, la renta a años luz de la de España y ni les cuento de la Europea. Hospitales cayéndose, de colegios ni les cuento, centros de Salud inexistentes...vamos

Con las imperfecciones que todavía quedan y que solemos destacar, que no todas las herramientas que nos da Europa las usamos bien, con todos los defectos, Canarias en Europa está mejor, mucho mejor, claro que nos falta mucho, muchas veces por nuestra mala gestión, pero nadie puede dudar, que aunque sigamos en la cola en muchas cosas ante la Europa rica, el avance ha sido espectacular.

Otra cosa es si entramos por la mejor vía. Pero visto lo visto, negar el avance de nuestra negociación siendo como somos un pequeño territorio muy poco poblado, aunque se hayan perdido cosas en el camino, el balance general ha sido positivo, negarlo es no tener ni idea.

Algunos de ustedes se imagina este trato especial para Euskadi, para Cataluña, para Andalucía, para cualquier región del continente y que se monte un encuentro y unos memorandos de respaldo como este para otros lugares del continente, pues no. Más claro el agua.

Que falta ahora, falta acabar con la pobreza repartiendo la riqueza y ese es un problema nuestro interno.