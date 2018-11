Mantovani: "Una victoria reforzaría bastante al equipo"

El defensa Martín Mantovani apunta a titular este sábado ante el Cádiz, por lo que espera “poder estar en un campo de juego defendiendo los colores de este club, y de que las buenas dinámicas me acompañasen” pudiendo aportar “ese nivel de experiencia que puede ser importante en algunos momentos”, explicando que “principalmente tengo ganas”.

Admite que “es un buen momento para mí a medida que van pasando los días después de tantas cosas”, ya que “me siento mejor y ahora, con el entrenador nuevo, a ver cómo se nos da”. Reconoce que tiene “ganas de cambiar la dinámica que no está siendo positiva” esperando “ver si tengo la posibilidad; ojalá que así sea”.

En cuanto a la etapa de Manolo Jiménez al frente del equipo cree que “hubo momentos en los que el equipo no reflejaba en el campo una idea de juego que quería la gente. Había cosas que se hacían bien y otra mal”, por lo que Paco Herrera “quiere que tengamos nuestro estilo y mantener siempre nuestra idea”. No niega que el cese del técnico sevillano “es una experiencia que no es agradable” ya que “no me gusta estar en un vestuario donde hayan cesado a un entrenador”, al significar “que las cosas no van bien”. Es una decisión “que toma el club y que a mí no me gusta, y más siendo un entrenador”, pero “cada uno tiene una idea y la intenta llevar adelante”, pero “ojalá que las cosas salgan como se tenía pronosticado al principio”.

Del nuevo técnico dijo que está “muy capacitado” porque “tiene mucha experiencia”, aunque “es muy pronto”, por lo que “hay que darle el respaldo que merece. Se le ve con mucha seguridad y quiere implementar lo que tiene en la cabeza. Busca que tengamos mucha posesión de balón, orden defensiva y en ataque. Todo son cosas que nos van a venir bien, pero hay que tener tranquilidad y cabeza, es lo que está poniendo él, cordura”.

Recalca que el preparador catalán “incide mucho en la tranquilidad, en la confianza en el equipo”, remarcando que le dijo a los jugadores de la plantilla que “son los que pelearán por lo que hay y que está contento con nosotros”, mensaje “importante para nosotros”, que “podríamos haber tenido dudas con un entrenador nuevo”. Entiende que en la isla “la gente lo conoce, habla mucho y es muy tranquilo; ojalá vayan bien las cosas”.