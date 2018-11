Humanizarse es la clave para ser excelentes profesionales

Es importante trabajar por ser buenos profesionales, por ofrecer el mejor resultado. Pero ¿qué pasa si en el camino no somos capaces de conectar con los demás, de prestarles la atención que todos necesitamos? La respuesta es sencilla. Nunca podremos ser excelentes profesionales si no hacemos sentir bien a la persona que está al otro lado.

Una panadería puede vender un pan excelente, pero si quien la regenta es desagradable, arisco con la clientela… es poco probable que ésta regrese. ¿Y qué pasa con algunos doctores que apenas mantienen el contacto visual con el paciente, que transmiten ganas de despacharte rápido…? Pues que no podrán ser buenos médicos si no consiguen establecer esa conexión con la otra parte.

La gran Maya Angelou ya dijo una vez “La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir”. Y cuánta razón tenía. Al final, lo que queda, lo que puede engrandecer una experiencia o directamente tirarla por los suelos, es la habilidad o no que tengamos de hacer sentir bien a los demás. No cuesta nada. No cuesta mirar a los ojos a la gente, no cuesta sonreír, no cuesta utilizar frases o palabras de cortesía, no cuesta preocuparnos de verdad por la persona que tenemos delante.

Solo así, humanizándonos, dándonos cuenta de que somos personas interactuando con personas, conseguiremos ser excelentes profesionales. Hablamos de estas cuestiones con Marina Estacio, experta en Comunicación Personal.