Mapa del acoso callejero en Fuenlabrada

El colectivo feminista Manada Fuenlabrada ha elaborado un mapa donde se recogen los datos de acoso callejero sufrido por mujeres en el municipio. Tras 170 encuestas han detectado que parkings, plazas, parques y puentes (“las cuatro ‘P’”) son los lugares donde se suelen dar estas situaciones; 60 mujeres han respondido que se han sentido acosadas en algún momento en zonas como las inmediaciones de la estación de ‘Fuenlabrada central’ (19) o ‘La Serna’ (12) o calle La Plaza (10), una zona de bares del municipio.

Manada Fuenlabrada

Marcha contra el acoso El sábado (21:00 horas) desde la estación de Metrosur de ‘Parque de los Estados’ partirá una marcha contra el acoso callejero hasta la Plaza de la Constitución bajo el lema ‘Tomemos las calles: la ciudad también es nuestra’.

“Miradas, comentarios, opiniones no pedidas, silbidos… cualquier cosa que no tenga yo que sufrir cuando voy por la calle”, ha enumerado Alba López como ejemplos de lo que consideran como acoso callejero. “Cualquier actitud que me violente y que no tengo porque aguantar es acoso”, resume. “El acoso es una forma de intimidar”, ha añadido Marta Castillo.

“Tal y como están construidas las ciudades, hay zonas que nos producen inseguridad”, señala Castillo y por eso reclaman también un urbanismo que piense en la mujer a la hora de diseñar ciudades y edificios. “El objetivo es visibilizar el acoso callejero y eso que no está contemplado en la ley”, concluye.

Aunque reconocen que hay que profundizar en el estudio, realizado hace un mes, sí que sirve para conocer una tendencia de lo que está pasando. Por ejemplo, que los casos de acoso se dan a cualquier hora del día pero mayoritariamente en el espectro de edad de entre 18 y 30 años.