La nueva comisaría se construirá junto al parque de bomberos en una parcela municipal de 3000 metros cuadrados. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria ha aprobado esta mañana la segregación de dicha parcela que tendrá que aprobarse por el pleno. El alcalde, Carlos Martínez ha explicado que “hemos trabajado sobre cinco hipótesis y por cercanía se ha elegido esta parcela”.

“Éste es un punto de no retorno”, ha insistido el alcalde. La intención es que se pueda licitar el proyecto en 2019 “por parte del Gobierno de España”. Carlos Martínez ha señalado que “es un paso fundamental para ser parte de la solución y no dar continuidad al problema”. En el caso de que se apruebe el PGE de 2019, el alcalde confía en que haya partida específica y si se prorroga el actual se financie a través de las partidas no provincializadas. “El objetivo es prioritario para el Gobierno y para el Ayuntamiento y estamos en vía de solución en corto plazo”, ha concluido.