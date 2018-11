Sevillano: "Sólo ganaremos puntos y partidos si lo hacemos bien"

Después de mejorar ostensiblemente su imagen y nivel de juego ante Unicaja Almería, pese a la derrota ante el líder de la Superliga, el Río Duero Soria juega de nuevo en casa, en Los Pajaritos, con el firme objetivo de sumar su segunda victoria de la temporada. Recibe este sábado (19.15 h.) al Barça Voley, equipo igualado en la tabla clasificatoria, con 4 puntos.

Con esa reciente referencia en casa, el entrenador Manolo Sevillano aspira a que la rotación celeste emule el rendimiento de ese día. “¡Me gustaría y lo espero! La manera de jugar y la manera de afrontar el partido del sábado pasado, espero que se traslade a encuentros ante equipos que no son teóricamente superiores y ante los que tú juegas sin nada que perder y tirando… pero que deje de estar en la cabeza de los jugadores es que somos superiores a nadie, porque se ha visto en esta liga somos uno más y que los partidos que ganemos y los puntos que ganemos será porque lo hagamos bien en el campo y no por nombre, ni porque tenga que ser así”.

Sevillano tiene claras las claves del encuentro, toda vez que el equipo ha renovado ánimos y confianza en sí mismo. “Lo primero jugar igual que el sábado pasado. Con esa agresividad, con la misma manera de afrontar el partido, de tirar al saque, de tirar ataques, de recibir… de todo. Y desde luego que vas a no va a ser Almería. Es muy buen equipo. Para mí tiene jugadores de los top en la Liga que pueden estar jugando en equipos de los primeros de la Liga, como el caso de Galindo, que es de los mejores receptores de la Liga todos los años y si sigue en el Barça al final es porque de allí no se quiere mover, porque si no estaría jugando en Teruel o en Almería en equipos de estos desde hace años… Sergi Arranz es otro pedazo de jugador… Pero sí que es verdad que no es un equipo como el de Almería, tan completo, y que tiene más puntos débiles o más sitios donde rascar. Hay que jugar como el otro día y potenciar mucho el buscar esos los puntos débiles, que lo van a tener”.