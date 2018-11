'Voten, pero no se dejen engañar'

Con la venia Juanma.

Estamos a nueve días para que nuestra comunidad autónoma andaluza acometa unos nuevos comicios electorales. Eso que muchos llaman "la fiesta de la democracia" y por desgracia no es desde hace ya décadas, la salida y meta de una constante campaña electoral en el que nuestros políticos han convertido los periodos de gobierno. Sí porque ya no se trata de programas sino del y tú más en negativo. Porque por desgracia. nos hemos acostumbrado y normalizado la corrupción, el desgobierno o la eliminación de los más elementares derechos constitucionales. Porque hemos sustituido el bien común por el egoísmo el: ¿Cómo va lo mío? o "Estando yo caliente....".

El próximo dos de diciembre, más de 4 millones de andaluces están llamados a las urnas para elegir el color que deberán de ocupar un total de 109 parlamentarios en "el templo de la democracia andaluza". Y saben qué... que hasta hace unos pocos días pensaba que me daba igual quién o qué ganara. Que es tanta y tan cansina la idiosincrasia política de esta tierra que hace años escribía un interesante prólogo de la novela de su futuro, -que hoy no es sino un tedioso y aburrido texto cargado de hipérboles que no pueden esconder ni disfrazar nuestros fracasos como identidad, como sociedad- que había arrojado la toalla. Que había perdido la esperanza.

Pero he pensado que no. Que no cabe rendirse. Que las mujeres y los hombres de esta tierra tenemos que seguir alzando la voz ante quienes quieren silenciarnos. Quienes no tienen ninguna propuesta; quienes nos hablan de Catalunya con la intención de enfrentarnos, sin exponer una puñetera solución al conflicto territorial y con un mensaje subliminal, el de: -"Dónde estáis, estáis bien"-. Pues no, no estamos bien. No nos conformamos con los derechos y servicios que algunos se empeñan en resaltar como si fuera la panacea y les debiéramos nuestra vida por ellos.

Andaluces levantaos y el día 2 de diciembre id a votad. Porque es vuestro derecho. Porque de ello dependerá vuestro futuro. Porque queremos una Sanidad digna; una Educación que no esté sometida a constantes cambios que obedecen al propio interés de los políticos, por encima de las necesidades educativas de nuestro pueblo. Porque queremos que se cumplan los artículos del derecho al trabajo digno, y no a esclavitud y salarios de mierda incapaces de soportar las necesidades de las familias. Queremos poder acceder a una vivienda digna. Queremos caminar, avanzar y construir un futuro en el que los hombres puedan vivir con dignidad. Y para ello, tenemos que votar.

Pero ojo, cuando vayan depositar sus papeletas no lo hagan a la ligera. No lo hagan según las encuestas que publican los medios de comunicación. Háganlo con plena conciencia. Mirando hacia atrás, viendo lo que quienes estaban en el poder hicieron o no hicieron. Examinando a quienes sin estar en el poder criticaron y cuando llegaron al poder no hicieron lo que prometieron hacer.

El día 2 de diciembre será importante, pero aún más lo será el día 1, jornada de reflexión. Andaluzas, andaluces reflexionen. Tengan verdadera conciencia de qué fuimos, qué somos y qué queremos ser y entonces voten. Pero ante todo, no se dejen engañar.