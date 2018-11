El TJUE confirma al Hércules la suspensión cautelar del pago de los 7 millones de euros que le reclama Europa

El Hércules puede seguir respirando. La entidad alicantina no tendrá que pagar, por ahora, los siete millones que le reclama la Unión Europea por recibir ayudas de recibir ayudas de estado con unos intereses fuera de mercado.

Se trata de la confirmación de la cautelarísima que le concedió el Tribunal de Justicia de la Unión Euopea (TJUE) al club alicantino el día 5 de julio de 2018. Con esta resolución, el Hércules no tendrá que pagar los siete millones de euros al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), por lo menos, hasta que se conozca la resolución judicial sobre el recurso de nulidad que también presentó el club alicantino y cuya vista se celebró este mes de septiembre.

En caso de que el TJUE no hubiera confirmado esta cautelar, el Hércules estaba obligado a pagar esos siete millones de euros a partir del próximo lunes. Una suerte, por ejemplo, que no ha tenido el Valencia, ya que éste mismo tribunal no le ha confirmado la cautelarísima y tendrá que hacer frente al pago de manera inmediata al IVF de los 23 millones de euros.

Desde el Hércules, han valorado la noticia como "muy positiva" aunque no han querido, por el momento, realizar declaraciones ya que todavía están valorando esta resolución. No obstante, en los próximos días el club alicantino sí que se pronunciará al respecto.

