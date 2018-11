Música además de humor

La Gala Final del I Certamen de Monólogos de Aranda de Duero Morcilla Comedy contará con un aliciente añadido que no se contemplaba en el programa inicial. La cantautora norteamericana Holly Miranda recalará este miércoles 28 de noviembre en la capital ribereña para amenizar este evento, coincidiendo con su gira europea. Esta artista empezó a tocar el piano a la edad de 6 años, aprendió de manera autodidacta a tocar la guitarra a los 14 y se trasladó a Nueva York a los 16 para empezar su carrera profesional.

Durante casi 20 años, Holly ha estado tocando, escribiendo y produciendo junto a las figuras más importantes de la industria. Ha tocado con gigantes como Florence and the Machine, Karen O, Lou Reed, The XX o Lesley Gore. Sacó dos discos junto a su banda The Jealous Girlfriends, toca la batería con Scarlett Johansson en The Singles y ha coescrito y producido un buen puñado de otros proyectos.

Este 2018 acaba de publicar su tercer disco, Mutual Horse, con el sello Dangerbird Records y en estos momentos se encuentra de gira por Europa para presentarlo. En el álbum colaboran Josh Werner (Dr. John, Lee Scratch Perry), Jared Samuel (Yoko Ono), Jim Kirby Fairchild (Grandaddy, Modest Mouse), Kyp Malone (Tv On The Radio), Maria Eisen (Underground System) y Matthew Morgan (Built to Spill, Modest Mouse), entre otros.

La gala, que sirve para clausurar el ciclo Noviembre Emprendedor de la Concejalía de Promoción, Innovación y Turismo, contará con David Navarro Martos como maestro de ceremonias y con los tres finalistas de este certamen que lleva desarrollándose desde mediados del mes de octubre y que tiene este viernes su última semifinal.