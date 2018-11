"Antes que cuatro paredes, necesitamos cariño"

¿Qué queremos decir cuando nos referimos a una persona sin hogar? ¿Qué no tiene una casa en propiedad? ¿Qué no tiene un techo? ¿Que no tiene una familia?

Tras cada persona que vive en la calle o en infraviviendas o transita de lugar en lugar buscando refugios temporales hay una historia personal que enmarca su situación, su vida y su experiencia. Es lo que pretende dar a conocer Caritas con la publicación que se presentará el próximo 30 de noviembre, coincidiendo con la campaña para visibilizar a las personas sin hogar, que está señalado en el calendario este domingo 25 de noviembre. La conmemoración de este año ha dado pie a una experiencia que viene gestándose desde hace meses: la elaboración de un libro que recoja la experiencia y las vidas de personas con las que trabaja esta organización. El objetivo es doble: visibilizar la realidad de estas personas, que siempre tiene un contexto. Y que ellos y ellas sean y se sientan protagonistas de unas vidas de las que, de un modo o de otro, pueden, siempre, coger las riendas.

36 escalones. Historias del silencio es el resultado de esta iniciativa. La cifra del título indica el número de las personas que han prestado sus historias para que otros tantos autores y autoras de la provincia de Burgos hayan elaborado con ellos relatos que cuenten sus vidas, siempre con la puerta abierta a la esperanza.

Este viernes 23 de noviembre, en Hoy por Hoy Aranda, nos han acompañado Antonio y Julio, dos de los protagonistas de estas historias, Nely González, trabajadora de Cáritas, y dos de los autores de los relatos, vecinos de Aranda, Máximo López Vilaboa y nuestra compañera de Radio Aranda, Elena Lastra