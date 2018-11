Celia Antón busca sensaciones en Alcobendas para el Europeo de Holanda

Celia Antón enfila su presencia en el próximo europeo de cross en Tilburg (Holanda) este fin de semana en la XXXVII edición del Cross Internacional de Alcobendas. La atleta del ADIDAS se da cita en el circuito del parque de Andalucía tras un gran estreno en la temporada de campo a través hace un par de semanas en Atapuerca. En tierras burgalesas, Antón fue la segunda atleta española por detrás de la nacionalizada Thrias Gebre (Etiopía). La arandina fue la primera de su categoría, la Sub-23.

Con muchos puntos tras esa cita y a pesar de no haber participado, el pasado fin de semana en el cross de Soria, una buena actuación este domingo dejaría a la ribereña a las puertas del combinado nacional. Y es que la atleta arandina del ADIDAS cuenta para la RFEA como una de las bazas en categoría Sub-23.

En declaraciones a los compañeros del Diario AS, Antón afirma que tras su participación en Atapuerca se sintió "feliz" al cruzar la meta tras tanto tiempo privada de esas sensaciones por culpa de las lesiones. Y añade, sobre la cita continental y las posibles rivales, añade que "no me gustan las comparaciones, me centro en mí, hago mi carrera y confío en lo que yo he hecho".

OTRO ARANDINO EN ALCOBENDAS

Por otro lado, Rubén Álvarez (Atletismo Aranda) también estará presente en la exigente cita madrileña. Álvarez llega también después de una gran actuación en Atapuerca donde fue segundo en juveniles (Sub-18) tan solo superado por El Mehdi El Nabaoui.