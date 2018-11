Anquela: "Veo menos euforia tras el derbi"

El Real Oviedo no quiere vivir una situación como la temporada pasada en la que la victoria en el derbi supuso un bajón tremendo a nivel de resultados, que finalmente dejó al equipo a las puertas del play off. Ahora en el vestuario dicen haber aprendido la lección e insisten en que el partido contra el Reus es fundamental para empezar a escalar puestos y meterse en esa pelea por la fase de ascenso. Quieren los azules aprovechar de nuevo el empuje del Carlos Tartiere y conseguir la segunda victoria consecutiva de la temporada, algo que hasta la fecha no han podido lograr después de 14 jornadas ligueras.

Juan Antonio Anquela, que tendrá las bajas de Sergio Tejera (sancionado) y Carlos Hernández (lesionado), ofrecerá mañana la convocatoria tras el entrenamiento matinal. En ella seguro habrá dos futbolistas del filial. Uno será Javi Hernández y por el otro puesto compiten Steven y Sandoval ya que ninguno de los dos ha sido citado por el técnico del Vetusta, Javi Rozada, de cara al partido que disputarán este sábado en Zubieta contra la Real Sociedad B.

Los que sí parecen recuperados a tiempo son Ibrahima y Saúl Berjón, pero es posible que alguno tenga descanso porque, salvo hoy, no se han podido entrenar con normalidad durante la semana. Si el ovetense finalmente se queda en el banquillo, Bárcenas ocuparía la banda izquierda y Diegui el carril derecho. Sin embargo, si es Ibrahima el que no sale de inicio, entraría Toché en su lugar. Para el centro del campo, el que más opciones tiene de cubrir la ausencia de Tejera es Javi Muñoz.

Aquí puedes escuchar la rueda de prensa íntegra de Anquela

La semana tras el derbi. "Esta temporada veo menos euforia. Veo alegría porque es un partido que marca pero ahora hay que pensar en el Reus y la gente lo está asimilando bastante bien. Son estados de ánimo, que tenemos que evitarlos cuanto antes porque sería lo mejor para nosotros".

Salida de Aarón Ñíguez. "Ya sabíamos las intenciones que tenía. Buscamos gente que sea feliz, que esté a gusto. Él estaba pasando un momento complicado y ojalá tenga toda la suerte del mundo".

El rival. "El Reus es un equipo que tiene un estilo muy definido. Si no estamos juntos o somos intensos seguramente pasaremos muchos problemas. A Linares lo quiere todo el mundo, en el vestuario también, viene a su casa y él lo sabe".

Dos victorias consecutivas. "Ganar dos partidos seguidos en casa es muy difícil. Ojalá podamos conseguirlo para dar un pasito más hacia adelante".

Escucha la entrevista a Miguel Linares antes de regresar al Carlos Tartiere

Por su parte, el Reus ocupa zona de descenso con 13 puntos aunque fuera de casa no está haciendo las cosas nada mal con dos partidos ganados, uno empatado y cuatro perdidos. El conjunto catalán, que ha logrado un punto más a domicilio que en su propio estadio, viene de recibir un golpe duro tras perder 1-4 frente al Extremadura. Pero los problemas no quedan solo aquí, las grandes dificultades son a nivel extradeportivo porque solo cuentan con 16 fichas del primer equipo y los jugadores llevan tres meses sin cobrar, y si no lo hacen antes del 10 de diciembre quedarán libres para poder incorporarse a otro equipo.