La Junta tumba la propuesta de Podemos e IU para declarar la cooficialidad

La propuesta nacía muerta toda vez que el PSOE ya había confirmado que no se apartaría ni un milímetro del programa electoral con el que Javier Fernández inició la legislatura y en el que no figuraba en ningún caso la oficialidad de la llingua -del rechazo del PP o Ciudadanos no había desde luego duda alguna-. La proposición de reforma del Estatuto de Autonomía para declarar la oficialidad del asturiano ha decaído este viernes durante el trámite de toma en consideración en la Junta General.

Podemos e IU, sus impulsores, han insistido en que había tiempo suficiente en lo que queda de esta legislatura en recta final para reformar el estatuto. Desde Podemos, Andrés Vilanova, miraba a la bancada socialista que aducía entre otros argumentos que ha sido esta una propuesta a la trágala, apresurada, y que finalmente ha votado en contra. Aún así, las dos formaciones proponentes pueden decir que han sido las primeras en llevar el asunto al parlamento, y lo ponen desde ya en la agenda de la próxima legislatura, la que podría ser también la de verdad para los socialistas cuyo último congreso aprobó una resolución que contempla caminas hacia la cooficialidad. Aunque de momento, como ha recordado el portavoz del PSOE, Marcelino Marcos, el asunto no estaba en el programa electoral con el que ganaron las últimas elecciones.

La bandera en contra de la oficialidad la ha sostenido al presidenta del PP, Mercedes Fernández, que incluso ha asegurado que está pagando un alto precio por defender su criterio al respecto. Ha denunciado amenazas e insinúa que puedan provenir del propio parlamento. Pese a todo, ha dicho, "no se me moverá ni una pestaña".