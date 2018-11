Reflexión contra la xenofobia

Cosas sobre migración que aprendí en los Espacios para la reflexión, que ayer co-organizó esta casa.

Que 55.000 inmigrantes irregulares han llegado este año a España por el mar, 141% más que en 2017. Estamos en un periodo de crecimiento cuyo techo desconocemos, pero en una magnitud manejable.

Que cuando se cierra una vía de entrada, se abre otra. Primero fue Grecia, luego Italia. Ahora las mafias se han desplazado a Marruecos y España es LA entrada.

Que no existe el efecto llamada. Existe el efecto huida. Imparable. África duplicará su población en 2050. El 25% de la juventud no tiene nada que hacer. Y nuestra renta per capita europea es 18 veces superior a la suya.

Que la inmigración es una absoluta necesidad. Que la inmigración irregular, la que nos asusta, medida en PIB no llega al 1 por ciento. Que es mucho más numerosa, cinco veces más, la legal. Llegan en avión iberoamericanos con visado que se quedan, de Venezuela, de donde más.

Todo esto les dará igual a quienes usan la inmigración como mercancía para conseguir votos. Pero nosotros debemos conocer. Aprender del ministro Grande-Marlaska, de Sami Nair, de CEAR... Es la única forma de combatir otro reto: el del discurso supremacista del odio al inmigrante. El saber es el mejor antídoto.