Escena de conversación, ocio o Hemingway y Duñabeitia

No te detengas, continúa, sé fuerte ¿Realmente merece la pena amigo? Sé que sí. Somos dueños de nuestros recuerdos e historias, de todas las aventuras vividas a lo largo de nuestra existencia. No te rindas, lucha contra el olvido de la experiencia. Amigo, yo seré quien te recuerde quienes somos. Seré tu apoyo en el momento que no puedas más, te ayudaré cuando tus vivencias se desvanezcan y a penas puedas reconocerme, pues eso es la amistad. Aquí estaré, hasta el día que la luz de tu memoria se apague

Seguir leyendo