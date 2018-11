Costaba entenderlo, el hombre decía que él era segurita, que estábamos en un museo del que debía marcharme. Yo sólo quería irme, pero había salido de algo que llamaban “un cuadro titulado “La Boca” y debía regresar a través de él. Me encontraba yo en mi gruta, pintando un bisonte, cuando tras cerrar los ojos un momento buscando inspiración aparecí aquí, en este mundo aterrador que no comprendo. Ese hombre insiste en que mi aspecto no es el adecuado. Únicamente deseo que termine esta pesadilla...

