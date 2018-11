Quien haya visto los ojos de la “Lucrecia” de Lucas Cranach, se olvidará de sus pechos perfectos, del collar rojo que no se ha querido quitar. Y le dolerá más la tragedia tras esa mirada perdida que el puñal que la dama hunde en su cuerpo. Es sólo una imagen pintada, pero abofetea el alma como pocas.

Quien haya visto unos ojos como los de Lucrecia fuera de un cuadro, no tendrá lágrimas, ni vendas, ni palabras para parar la tragedia. No preguntéis por qué, hasta no haber sentido esa desesperación.

Es el cuadro que más me duele del Museo.