Cervera: "No me escondo, juego en función del rival"

Álvaro Cervera sigue demostrando su personalidad en el banquillo del Cádiz. Los resultados le acompañan de nuevo y se siente fuerte. Por eso en la previa del partido ante los canarios aseguró que para jugar sus partidos basa gran parte del trabajo en cómo juega el rival. "No me escondo. Juego en función del rival. No es que lo haga todo en función del rival, pero me gusta saber qué jugadores jugarán y cómo. Es la mejor manera de que te sorprendan menos. Para poder atacar mejor y defender mejor me gusta saberlo. Nosotros nos fijamos y trabajamos durante la semana para saber a qué y cómo juegan ellos. Hay una parte del juego que la hacemos en función del rival. Ahora que venga un entrenador nuevo y no saber si jugará con dos puntas o con uno, eso nos incomoda un poco", argumentaba el entrenador amarillo.

Sobre los canarios dijo que "son un claro candidato para ascender a Primera" y destacó a "los jugadores, son de los mejores de Segunda en sus puestos. Entrenador nuevo, que busca un revulsivo y eso es incómodo para los contrarios. Los revulsivos son inmediatos, igual no a largo plazo, pero sí inmediato. Si ellos se encuentran cómodos no sólo te ganan sino que te hacen un buen resultado".

También valoró el entrenador cadista el calendario que le viene a su equipo, ante rivales de talla como el Málaga, Dépor o el propio equipo canario. "Son equipos que nosotros tememos por el potencial, pero ellos nos respetan porque saben que competimos bien y estos partidos son disputados. No hay una clara tendencia para uno o para otro. Espero que sean buenos partidos".