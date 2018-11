Cartagena se llena de cine en los próximos días

Por primera vez, el FICC alojará gran parte de la programación del festival en el Auditorio Municipal de El Batel, tras muchas ediciones realizándose en el Nuevo Teatro Circo. Así mismo, el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy será escenario de otras actividades paralelas del festival, gratuitas hasta completar aforo.

El presidente del FICC ha avanzado todas las novedades de esta cuadragésimo séptima edición, entre las que se encuentra la instalación de un Contenedor de Cine en la Explanada del Puerto, donde se proyectarán cortometrajes ganadores de años anteriores y adelantos de programación, además de servir como punto de información del festival y de venta de productos de 'merchandising' del FICC.

En la fiesta del cine de Cartagena proyectará, como viene siendo habitual, las novedades más destacadas de la filmografía internacional y nacional, siendo escaparate también del mejor cine que se rueda en la Región. El FICC47 cuenta con las secciones de: Largometrajes, Sección Oficial de Cortometrajes, Murcine, Europa.doc, Cuento Animado, el ciclo Nouvelle Vague para Jóvenes Aficionados y los Cortos Jóvenes Aficionados.

EN EL LUZZY

Del lunes 26 al viernes 30 de noviembre, se proyectarán cuatro secciones: Europa.doc, Ciclo Nouvelle Vague, Murcine y Cortos Jóvenes Aficcionados. Todas estas sesiones son gratuitas.

En Europa.doc, dedicada a documentales europeos, se podrán ver los documentales 'Over the limit', 'Apuntes para una película de atracos', 'Searching for Ingmar Bergman' y 'Desenterrando sad hill'.

SALA B EL BATEL

En la Sala B del Batel, además de la sección Cuento animado, destinada a los colegios de Primaria, se proyectarán los largometrajes del FICC47. La inauguración será el 25 de noviembre a las 20:00 horas con la película 'La mujer de la montaña', una película divertida, imaginativa, ecologista y feminista.

ACTIVIDADES PARALELAS FICC47

Dentro de las actividades paralelas, está previsto realizar el Taller Infantil 'Cineastas por un día' y el Taller Súper 8/16 mm experimental y el de Cine cooperativo, además de las VI Jornadas de cine y civilización.

CORTOS JÓVENES AFICIONADOS

El viernes 30 de noviembre se proyectarán los cortos presentados a concurso de los estudiantes de ESO y Bachiller de los institutos y centros concertados de Cartagena y su comarca

CLAUSURA

La clausura tendrá lugar el 1 de diciembre a las 20:30 horas en el Auditorio Municipal El Batel, donde se entregarán los premios de la Sección Oficial de Cortometrajes, Murcine, Jurado Joven, Cortos Jóvenes Aficionadosy el Premio FICC al actor lumbrerense, Ginés García Millán.

Al finalizar, el FICC47 se clausurará con 'Kursk' la última película de Thomas Vinterberg, protagonizada por Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth y Max von Sydow, y que cuenta la reciente tragedia del hundimiento del submarino K-141, el orgullo de la flota de la Armada rusa.

Las entradas para la gala de clausura están a la venta por internet y en la taquilla del Auditorio El Batel a 7, 5 y 3 euros. Toda la programación sobre el Festival Internacional de Cine de Cartagena puede consultarse en la web oficial del festival www.ficc.es.