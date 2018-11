El Jimbee Cartagena llega 'en apuros' a Peñíscola

El Jimbee Cartagena está en apuros. Con 10 jornadas disputadas, los cartageneros solo suman 9 puntos, en dos victorias y tres empates, y son el equipo más goleado de toda la Primera División, ocupando la decimotercera posición, solo tres puntos por encima de los puestos de descenso. Los rojiblancos han dejado pasar dos oportunidades de sumar más puntos en casa, ante Segovia y Levante, y ya han dicho adiós de forma virtual a la copa de España.

Los cartageneros tienen este sábado, a las 18:00 en Peñíscola, una nueva opción para sumar puntos en esta primera vuelta y que los apuros no se conviertan en problemas reales. Enfrente tendrán a un Peñíscola Rehabmed con tres puntos más en su casillero, y que sí mantiene sus opciones de entrar en Copa de España. Los cartageneros no pueden dejar pasar la oportunidad de alejarse de la parte baja, ya que en el resto de la primera vuelta se enfrentarán a tres equipos de playoff, Jaén, ElPozo y Palma; además de Zaragoza, fuera de casa. Partidos complicados, en los que sumar no va a ser fácil.

Será el cuarto partido con André Brocanelo en el banquillo rojiblanco, aunque con el míster brasileño aún no conocen la victoria. Pese al inicio esperanzador frente al Barça, al que le robaron un empate con una remontada espectacular, ante Segovia y Levante el equipo pagó caro las desconexiones del partido. Para el brasileño, que podrá contar con todos sus hombres, incluído Mellado, "no hay rival fácil".

Los castellonenses, rivales del Jimbee, vienen 'tocados', tras dos semanas sin ganar. En sus filas, un viejo conocido de la afición cartagenera, el cancerbero Molina, que fue albiazul durante dos temporadas, con Reale como patrocinador del Futsal Cartagena.