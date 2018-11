Cartagena Alta Velocidad elegirá el trazado definitivo del AVE antes de fin de año

El Consejo de Administración de Cartagena Alta Velocidad se reunirá antes de fin de año en Cartagena para elegir el trazado definitivo para la llegada del AVE al municipio.

Los técnicos del Ministerio de Fomento han evaluado todas las alternativas posibles, teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Cartagena en consenso con vecinos y empresarios.

En estos estudios se ha evaluado el coste de las infraestructuras, desglosando el trazado destinado a mercancías y el de pasajeros.

Se tendrá en cuenta que "la integración ferroviaria de Cartagena no generara muros dentro del municipio", "no estrangulara el crecimiento de la ciudad y sus barrios", \apueste por la intermodalidad", "elimine los pasos a nivel de La Palma- Pozo Estrecho, Alumbres, Vista Alegre y Los Mateos", " no atraviese núcleos de población" y que "la conexión ferroviaria de mercancías se desviase del pueblo de Alumbres y conectase con la ZAL".

La alcaldesa de Cartagena espera que la reunión de este viernes 23 de noviembre, sirva para desbloquear definitivamente el inicio de la ZAL de Los Camachos.

"El Gobierno regional tiene encima de su mesa desde hace semanas un convenio muy ventajoso para los intereses de los empresarios y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que permite iniciar el traslado del Depósito Franco y del Centro Integral de Transportes en los primeros meses de 2019".