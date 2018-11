CCOO reivindica la escuela pública para salvar de la extinción el medio rural

El sindicato Comisiones Obreras pide a la administración educativa un compromiso inversor con la escuela rural para evitar, no ya la despoblación, sino la extinción demográfica en Castilla y León, donde el 44% de los municipios tiene una densidad de población de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Un paradigma de la 'España Vacía', según Elena Calderón, Secretaria General de la Federación de Enseñanza del sindicato, con Zamora, Soria y Burgos como provincias donde el problema es más acuciante, y la política educativa autonómica no lo está sabiendo revertir. Menos del 20% de los municipios de la región tiene un colegio. Elena Calderón se queja de que la recuperación no ha llegado a la enseñanza y reclama al menos alcanzar el 4% del PIB para educación y poder compensar el desequilibrio que existe entre la formación que reciben los alumnos del medio urbano con los del medio rural.

Comisiones Obreras quiere mantener y potenciar la escuela rural como elemento esencial para fijar población aunque hay que valorar la realidad diversa y compleja de la región y quizás plantear la posibilidad de cerrar centros con 3 o 4 alumnos para que tengan mejor formación en uno agrupado. La situación de la provincia de Burgos, con menos de 26 habitantes por kilómetro cuadrado, que es la media regional, requiere una apuesta inversora en la escuela pública porque la concertada no llega a los pueblos. Formación específica en la universidad para los docentes rurales, coordinación eficaz entre administraciones y mayor apoyo al profesorado, son algunas de las medidas según Jesús Moradillo, Secretario de Enseñanza de Comisiones Obreras en Burgos. El sindicato ha presentado en Burgos las conclusiones de las Jornadas sobre la Escuela Rural en el siglo 21 que celebró en Salamanca en septiembre, apelando a las administraciones públicas a realizar un esfuerzo por mantener y mejorar la enseñanza a esa población cada vez más reducida de nuestros pueblos, 2.378 alumnos de ESO y Bachillerato y 4.187 alumnos de Infantil y Primaria en la provincia de Burgos.