Llega el mal tiempo a Canarias y como cada año nos volvemos a hacer las mismas preguntas. Qué es un aviso, qué es una alerta, qué debo hacer, llevar a mis hijos al colegio, dejarlos con un familiar. Pues sobre todo eso hablaremos hoy e intentaremos solucionar sus dudas porque este fin de semana la fuerza del mar azotó Canarias, lo hizo de una manera dañina dejando imágenes espectaculares.

Hay cuatro niveles con un código relativamente sencillo. El verde, cuando no existe riesgo meteorológico; amarillo, cuando no hay riesgo para la población en general pero sí para alguna actividad concreta por su localización; el nivel naranja, cuando se presenta cierto peligro; y el último nivel, el rojo, que se da con una intensidad excepcional y cuando el riesgo para la población es extremo.

¿A quién incumbe anunciar las alertas?

Es una responsabilidad propia de la administración pública, ya sea el Estado, las autonomías, los Cabildos o los ayuntamientos por sus propias competencias en materia de seguridad y emergencias. Las administraciones se sirven de la AEMET y de sus expertos para definir si estamos en alerta o no, aunque no siempre los avisos y las alertas van de la mano, ojo, porque la Agencia Estatal puede informar sobre un aviso naranja a 3.000 metros de altura y la administración relativa puede no decretar una alerta porque considera que no afecta a la población.

¿Qué son las prealertas de las que a veces hablamos?

Hablamos y lo hacemos erróneamente, porque las prealertas no afectan a la población, son un código interno de las administraciones y sus profesionales para preparar, si fuese necesario los dispositivos de emergencia, los planes de seguridad, los efectivos... Pero no implican un riesgo de facto para la población.