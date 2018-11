Lo primero, gracias. ¿Que por qué? Porque hoy es el día de acción de gracias. Claro, ahora dirán que ya estamos con eso de pillar las costumbres y tradiciones yanquis, que aquí no se estila... ¿y qué me dicen de lo del Black Friday entonces? porque yo nunca he ido al Black Friday, pero sin embargo multitud de tiendas andan a locas con eso.

Pues lo de mañana, el Black Friday, es una consecuencia de lo del día de hoy, Acción de Gracias, que allí por EEUU coincide con el cuarto jueves de noviembre, y entonces la cosa es como que hacían puente y se iban a comprar mogollón y las tiendas pasaban de números rojos a negros o algo así.

Pues he visto un estudio que dice que uno de cada dos gallegos va a comprar en este Black Friday, dejándose algo más de 200 euros. ¿Cómo se quedan? Lo que más se van a pillar van a ser smartphones, pulseras de actividad y smartwatches. Lo peor de este estudio es que dicen que un 34% se arrepiente de las compras tecnológicas antes de los tres meses, un poco como los españoles sobre lo votado tres meses tras las elecciones.

Y hay una cosa muy loca del Viernes Negro, y es que es un viernes que no dura 24 horas. Si no que llevan ya de ofertas desde hace unos días y me he encontrado por la calle locales que tienen Black Friday por 15 días. ¡Toma viernes! En fin, que esto es un lío, porque ahora con esto se va a solapar con la campaña navideña. En el único lugar que no tendrán problema es en el Corte Inglés, porque allí, ya es San Valentín.