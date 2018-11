El PP asegura que la Generalitat se olvida de Elche en sus presupuestos

Los diputados ilicitanos del PP en las Cortes Valencianas van a presentar 36 enmiendas a los presupuestos en la Generalitat. Aseguran que la inversión en Elche, será mínima en las cuentas más altas del gobierno de Ximo Puig.

En este sentido, el diputado autonómico Juan de Dios Navarro, ha dejado claro que mientras los ilicitanos aportan 600 euros en pago de impuestos, solamente la ciudad recibirá una inversión de 2.4 millones.

Ha destacado que será la primera legislatura en la que no se construirá ningún centro escolar en Elche en unos presupuesdtos que superan los 9 mil millones y que ha calificado de “mentira absoluta”. Asegura que con Ximo Puig la recaudación en impuesto ha ascendido un 30 por cien y que hay más de 3.000 millones que no se van a ejecutar, porque el Gobierno Central no va a variar la financiación autonómica.

Juan de Dios Navarro apela a los diputados ilicitanos a que suscriban las propuestas del PP que pasan por iniciativas que significarían una inversión en la ciudad de 76 millones.

Entre las propuestas destacan las obras en el colegio de El Altet, Rodolfo Tomás, la eliminación de los barracones en La Torreta Monserrat Roig y Tirant Lo Blanc. También reclaman una mayor aportación para apoyar El Misteri o la implantación del servicio de 24 horas de una ambulancia en Torrellano.

La comisión de Hacienda debatirá las cuentas del próximo ejercicio los días 12 al 15 de diciembre y el pleno de las Corts lo aprobará en las sesiones para el día 19 al 21 de diciembre.