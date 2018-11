Aún no es tiempo de regalos

Le llega un rival tremendo al Obradoiro en la décima jornada de liga, y no el mejor momento ni en las mejor situación. Con las bajas de Pepe Pozas y Stephens y una victoria ante GBC en los últimos seis partidos disputados, visitará el Fontes do Sar el Kirolbet Baskonia al que acaba de tomar las riendas un clásico de los banquillos europeos como es Velimir Perasovic. El equipo vitoriano, enfrascado en su objetivo de meterse en la Final Four de Euroliga que este año se celebrará en su ciudad, no marcha como quisiera en la competición continental, en al que ha tenido dos citas esta semana. Sin embargo, en la liga doméstica está en el tercer peldaño de la clasificación y ha ganado muchos partidos de manera abrumadora (con Pedro Martínez aún en el banquillo).

El técnico del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, ha atendido esta mañana a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que se jugará el domingo en el Fontes do Sar (17:00 horas).

Moncho ha definido a su rival como un equipo que “tiene mucha polivalencia y que es muy bueno. Tiene físico, calidad, tiro, poste bajo, contraataque… Tiene todo lo de un equipo de los grandes. Han ganado partidos con mucha autoridad. Son uno de los grandes de Europa y, por ende, de España. Tienen un plantillón”.

Sobre el cambio de entrenador en el banquillo de Baskonia (Perasovic por Pedro Martínez), Moncho ha declarado que “para que un entrenador pueda influir en la dirección de partido tiene que entrenar. Peras no ha tenido mucho tiempo entre viajes y competición. En los dos partidos que lleva dirigiendo como entrenador, el 98% son cosas que Baskonia ya venía trabajando”.

El entrenador obradoirista destaca que la clave estará en “hacer muy bien los básicos e intentar no darle regalos a un equipo que, de por sí, es tan difícil. Tenemos que minimizar los errores, no regalar nada, ni balones perdidos, rebote defensivo… Nos hará falta brillantez y acierto en el aspecto ofensivo. Para ganar a estos equipos tienes que estar muy bien defensivamente; pero también ofensivamente. Y nuestro ataque tiene que empezar siendo buenos en una faceta que en los dos últimos no lo hemos sido, que es el rebote defensivo”.

Puedes ver el vídeo de la rueda de prensa completa, pinchando aquí:

https://bit.ly/2OXyZe1