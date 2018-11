Teresa Rodríguez: "No vamos a volcar la ilusión en un gobierno con Susana Díaz"

Desde que comenzó la campaña electoral, Teresa Rodríguez no lo había expresado con tanta claridad sobre un hipotético pacto con el PSOE para gobernar Andalucía como este viernes en Granada.

“No vamos a volcar toda la ilusión que estamos construyendo con Adelante Andalucía, toda las movilizaciones de resistencia a las prácticas corruptas del PSOE-A y del susanismo en Andalucía, en un gobierno con Susana Díaz, de ninguna manera, de ninguna manera”, ha asegurado la candidata de Adelante Andalucía ante más de 600 simpatizantes en un mitin en el Palacio de Congresos de la capital granadina.

Así se ha manifestado después de pedir al candidato de Ciudadanos, Juan Marín, que no se pusiera “celoso”. Marín ha preguntado a Susana Díaz si iba a formar gobierno con Adelante Andalucía. Y la que ha contestado ha sido Teresa Rodríguez. “Tienen una peleílla como la de los amantes de Teruel que es un poco ridícula. Que no se ponga celoso Ciudadanos, que no le vamos a disputar el puesto de blanqueadores oficiales del cortijo”, ha indicado.

Además, ha tirado de ironía para referirse al montaje de fotos con el eslogan de Ciudadanos que circula por redes sociales y que coloca la imagen de la catedral de Córdoba en Argentina como una imagen asociada a la ciudad andaluza. “Ciudadanos lo de Cataluña se lo sabe muy bien, pero lo de Andalucía de primaria, lo de la Mezquita de Córdoba por fuera, no”, ha apostillado, definiendo al partido naranja como “el McDonald’s de la política”.

También ha atizado al gobierno socialista de la Junta de Andalucía en materia de igualdad. “No le lavamos más la cara, porque su feminismo y el nuestro son distintos. Nos preocupan las mujeres reales, no las que comen y viven del feminismo durante años y años”.

Ha vuelto a relatar lo que para ella es “el susanismo”. “Es una generación que ha perdido el ADN del socialismo, socialismo que ahora está en Adelante Andalucía”, ha defendido, para posteriormente erigirse de nuevo como alternativa de Susana Díaz. “A ellos les gusta verme de opositora implacable, de la que está allí al fondo diciendo cosas a gritos, pero le tengo que decir que ahora no soy la opositora de Susana Díaz, ahora soy su alternativa”, ha señalado.

Teresa Rodríguez ha tenido también palabras para un recuerdo emocionado a los migrantes fallecidos tras el naufragio de una patera en el Mar de Alborán, entre los que se encontraba una mujer embarazada. "Ese es un naufragio de toda la sociedad", ha comentado y, en ese punto, ha cargado contra la derecha –en alusión a Vox- que “culpa de todo a los más débiles”.

Y desde esa crítica, la candidata de Adelante Andalucía ha incidido en que, en un momento en el que “los bancos nos han robado la justicia, las grandes multinacionales que llenan los centros de las ciudades de explotación laboral y se llevan las rentas a otro lado”, y en el que “el machismo institucional campa a sus anchas por los juzgados”, para ella la “única minoría peligrosa” son “los ricos y las ricas”.

Ley de Bienestar Animal

En el capítulo propositivo, Teresa Rodríguez ha anunciado que un gobierno de Adelante Andalucía "será sensible a las exigencias de la mayoría social de andaluces que piden mayor protección de los animales y trabajará para erradicar el maltrato de animales tanto dentro como fuera del entorno doméstico".

Lo hará con "un endurecimiento de las sanciones a aquellos propietarios de animales que incumplan las normas de tenencia responsable", así como con la eliminación de prácticas como las peleas de gallos o perros, el tiro a pichón, lanzamiento de animales desde campanarios o el uso de éstos en atracciones feriales o circos.

Entre las propuestas de Adelante Andalucía destacan las medidas encaminadas a lograr la denominada sociedad de ‘Sacrificio Cero’, de tal forma que el gobierno autonómico, en colaboración con los servicios zoosanitarios municipales y las asociaciones animalistas, emprenderán un ambicioso programa de cooperación para el fomento de la adopción de animales domésticos y se creará la red de albergues públicos comarcales.

Adelante Andalucía propone además que la Junta tenga "competencias para intervenir, incluso preventivamente, en cualquier situación de maltrato animal retirando la custodia del mismo a su propietario y garantizando una adecuada y efectiva tutela posterior". Asimismo, la cría y venta de animales sólo será posible con las licencias y permisos correspondientes; mientras que se prohibirá la venta de animales salvajes que, por sus condiciones etológicas y necesidades biológicas, no se adaptan a la convivencia humana.