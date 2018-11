"Llevo más de veinticinco en el mundo del fútbol y jamás me ha pasado esto"

Pepe Masegosa, técnico del Xerez DFC,ha lamentado que un año más, la resiembra del campo de Chapín le deje tantas semanas sin utilizar esas instalaciones, algo que repercute en el equipo y padece la afición.

El preparador sevillano confiaba en poder jugar el partido del domingo ante el Espeleño en el municipal jerezano, “creía que íbamos a jugar aquí, llevo más de veinticinco años en el mundo del fútbol, primero como jugador y ahora como entrenador, y en mi vida me ha pasado esto. Jamás he estado nueve semanas sin pisar mi terreno de juego y ya vamos por cinco. Repito, nunca me ha pasado esto", lamenta.

Masegosa añade que “tanto mis jugadores, como nuestros aficionados se merecen jugar en su casa. Esto no es lógico, no tiene sentido, se debe de reflexionar y buscar una solución".

Asegura que no sabe a qué se debe tanta demora: "Yo no puedo hablar ni de jardinería ni de botánica, ni de si el césped es bueno o malo. Lo que puedo decir, como he comentado antes, es que en veinticinco años esto sólo me ha pasado aquí y no es normal. No sé realmente qué problema hay, no soy yo quién va a juzgar si el césped está adecuado o no para poder utilizarlo ya pero sí tengo sensibilidad hacia mi puesto de trabajo, hacia del puesto de trabajo de mis futbolistas, que necesitan jugar en casa para hacerlo mejor y con mis aficionados, que necesitan no desplazarse, mantener sus tradiciones...".

El condicionante del campo no puede ser excusa para el domingo, “juguemos donde juguemos, independientemente del rival, vamos a salir a ganar e intentar hacerle daño a un equipo que está en la zona baja pero que no va a dejarse ganar. Debemos respetar al rival, al igual que contra el Guadalcacín y encontrar mayor determinación en los últimos metros".

Masegosa reconocía que su equipo está un peldaño por encima de su rival, pero avisa de que no puede servir como nota de relajación. "En el fútbol, cuando empieza a rodar el balón, todo lo que hay sobre el papel se desmonta y ahí es donde debemos demostrar que somos superiores". Con tal motivo, el entrenamiento del viernes se ha enfocado a debatir las formas de afrontar los partidos y el proyecto del club. "Tiene que ser un año donde se recuerde porque fue fructífero e hicimos grandes relaciones personales. Esa es la base para conseguir objetivos grandes".

Para este fin de semana, las únicas ausencias serán las de Marcelo, que estará de baja al menos tres semanas más y Camacho, que poco a poco sigue adaptándose a la dinámica del grupo. Aún así, Masegosa puntualizaba que podría modificar su esquema táctico. "Tenemos capacidad para modificar nuestra forma de jugar no solo desde el inicio, sino también en el transcurso de los partidos. Hemos crecido mucho en este sentido".