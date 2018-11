Los sindicatos llaman la huelga a los 9.000 trabajadores del metal

Los sindicatos cumplen su amenaza y convocan huelga en el sector del metal ante el bloqueo en la negociación de su convenio colectivo. Han fijado cuatro jornadas de paro en diciembre y otras cuatro en enero, la primera de ellas el 4 de diciembre.

Argumentan que la cerrazón absoluta de la FELE a negociar siquiera sus principales demandas no les deja otra salida que la huelga. El punto de fricción más destacado lo han encontrado en la subida salarial. La parte social reclama un incremento del 2,5% y la patronal no se mueve del 1,8% sin la posibilidad además de revisarlos de acuerdo al IPC. Aseguran no entender esta actitud de la FELE que contrasta con la de provincias del entorno, como Segovia o Asturias, donde los empresarios han asumido sin problema esta subida.

Desde Comisiones acusan además a la FELE de querer utilizar este convenio como referencia para renovar también a la baja los otros cinco que quedan pendientes por negociar en el sector de la industria.

Las jornadas de huelga han quedado fijadas para los días 4, 11, 12 y 18 de diciembre. Si las negociaciones no avanzan, hay previstas otras cuatro en enero, los días 10, 15, 16, 17