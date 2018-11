"Ni hacer oídos sordos ni generar un drama"

El partido del domingo en el Reino de León devuelve a la actualidad el episodio que en la anterior comparecencia de la Cultural en su estadio vivió Víctor Cea para el que un amplio sector de la afición pidió su destitución. Con la imperiosa necesidad de ganar y de mejorar ante un rival en descenso, la relación grada-entrenador se pondrá de nuevo a prueba. "Te debe ayudar a reflexionar; no hay que hacer oídos sordos ni generar un drama al respecto. Han habido partidos en los que he sentido que la afición estaba satisfecha y en los que vi al cvampo entero haciendo la ola", respondió el madrileño.

Una de las inquietudes del aficionado gira en torno a la irregularidad de un equipo de campanillas y que, tras diecisiete encuentros oficiales, aún tiene que despegar en su juego, a pesar de que en la tabla está cerca de todo. Señala Cea que "todos queremos ver un equipo regular y dando el mejor nivel, pero es una utopía porque no dejamos de ser personas" e incide para mejorar el juego ofensivo en el ritmo de ataque del que careció en las últimas dos jornadas en las que tuvo serios problemas para llegar al gol. Lograr la mejor versión de futbolistas como Señé es capital: "ellos son responsables de encontrar su mejor nivel y nosotros de hacer camino para ayudarles a que lo encuentren. Me preocuparía ver a un Señé con mala actitud en los entrenamientos y no es el caso; me deja tranquilo".

Disponer, ahora sí, de la plantilla al completo supone "algo muy bueno porque tendremos más donde elegir para acercarnos a tomar la mejor decisión. Si el equipo mantiene la línea de trabajo de la semana, nos dificulta la elección, pero nos facilita porque nos ayuda a estar seguros de que optando por un jugador u otro el equipo estará capacitado para rendir dentro de lo que buscamos".

Sobre el rival, un Burgos CF en descenso y con escasa capacidad goleadora, Cea avisa: "tiene una gran plantilla. Con independencia de donde estén clasificados ahora. pongo la mano en el fuego a que no acabarán entre los de abajo y tiene un magnífico entrenador".