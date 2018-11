"Hemos cubierto necesidades de las personas con discapacidad, pero queda mucho por hacer"

2018 está siendo un año especial para Ainper. 20 años se cumplen desde que iniciara su andadura en Linares esta Asociación Integradora de Personas con Discapacidad Intelectual y en el ánimo de este colectivo está compartir este aniversario con la sociedad. En este sentido, sigue su curso una programación que entre sus actos centrales, el pasado 16 de noviembre contempló un agradecimiento a las entidades que han colaborado con la asociación, encontrándose Radio Linares entre los reconocidos.

Junto a Constantino Tejido, gerente de Ainper reparasamos los 20 años de andadura.

¿Cómo valora la trayectoria de Ainper y cuales son los objetivos que se fijan para el futuro?

Mirar al futuro es positivo pero hay que saber de donde venimos, analizar de donde han radicado las dificultades y también el buen hacer. Se aprende de los bueno y de lo malo, te sirve para coger impulso y cuajar identidad. Hemos conseguido, entendemos, que las personas con discapacidad puedan cubrir determinadas necesidades, pero hemos descubierto que queda mucho por hacer. Ese es el momento en el que estamos. Son ellos quienes tienen que decidir hacia donde queremos que vaya la asociación.

¿Qué retos se plantean?

Tenemos que escuchar su voz. ¿Sabes lo que nos dicen muchas veces? Que quieren ser ellos los protagonistas de su propia vida, y de nosotros lo que necesitan es simplemente que les apoyemos. Vamos a invertir en calidad de vida para las personas con discapacidad que, a la postre, es por lo que hemos nacido.

Si atendemos a los servicios de Ainper, ¿Cómo es el día a día?

Nuestra cartera de servicios la componen fundamentalmente tres áreas. El centro ocupacional, en el que trabajamos serigrafía y rotulación con 21 chicos y chicas, además del área académica y la de ajuste de personal y social. Por otra parte, otro servicio importante es el Centro de Atención Infantil temprana, estamos atendiendo a 55 niños de edades entre los 0 y 6 años que tienen algún problema de desarrollo o riesgo de padecerlo. Luego están todas las actividades de ocio y tiempo libre, talleres por las tardes...a grandes rasgos esa es nuestra cartera de servicios.

¿Se aspira a porder ampliarlos?

Si, efectivamente, vamos viendo las necesidades que surgen. Siempre hemos entendido, cuestionando si el modelo es actual o no, en cualquier caso sigue siendo un modelo necesario en la etapa de la vejez de las personas con discapacidad, que se va alargando. En la misma medida que la calidad de vida es mejor esto hace que cada vez vivan más años, que sobrevivan a los padres, cosa que hace no tantos años no era tan frecuente. Hay que dar una respuesta en cuanto a vivienda, en cuanto a ¿qué va a ser de ellos? ¿Quién va a acogerles? Por eso tenemos en mente una residencia que, entiendo, ahora mismo Linares con una población de 58 o 60 mil habitantes necesita. Eso está ahí, más allá de que allá pisos tutelados que para un perfil concreto de nuestra gente puede ser mejor, entendemos que la residencia sigue siendo un modelo válido y que va a cubrir las necesidades de las personas con discapacidad intelectual.